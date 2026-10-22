En las conversaciones por WhatsApp, los comentarios de redes sociales y los mensajes entre amigos, escribir “jajaja” o “jejeje” se ha convertido en una práctica habitual para expresar diversión, complicidad o ironía. Sin embargo, aunque estas formas se entienden fácilmente y se repiten a diario en internet, existe una recomendación lingüística sobre cómo representar la risa en español. La Real Academia Española (RAE) ha explicado cómo debe escribirse esta expresión, por qué es importante separar sus repeticiones y qué diferencias existen entre las formas de reír por escrito. Además, la institución aclara que las variantes transmiten distintas intenciones y que la escritura de la risa cambia de un idioma a otro. Descubre cuál es la forma recomendada por la RAE, qué ocurre con las expresiones más utilizadas en los chats y cuándo puedes escribir la risa como una sola palabra.

¿CÓMO SE DEBE ESCRIBIR LA RISA CORRECTAMENTE, SEGÚN LA RAE?

La forma recomendada por la RAE es “ja, ja, ja”, con comas entre las repeticiones y utilizando siempre la letra jota. Esta escritura representa mejor el ritmo natural de la risa, debido a que cada elemento tiene su propio acento.

Por el contrario, escribir «jajaja» sin separación puede interpretarse como una palabra llana, con la sílaba intermedia acentuada, una pronunciación que no reproduce fielmente la risa habitual.

La elección de la jota también responde a una regla del idioma. En español, la hache generalmente no representa ningún sonido, a diferencia de lo que ocurre en lenguas como el inglés o el francés. Por ello, la convención española establece el uso de “ja” en lugar de “ha”.

(Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

¿QUÉ EXPRESAN LAS DIFERENTES FORMAS DE ESCRIBIR LA RISA?

La cantidad de repeticiones puede modificar la intención del mensaje. Según la RAE, una risa corriente suele representarse con tres elementos o más. En cambio, utilizar solamente uno o dos puede transmitir incredulidad, ironía o burla, como ocurre en la expresión “Ja, ja. No te lo crees ni tú”.

También existen las variantes “je”, “ji”, “jo” y “ju”, que permiten representar diferentes matices emocionales, dependiendo de la situación. La literatura incluye ejemplos como “Por poco no se han ahogado, je, je, je”, de Alfonso Sastre. Javier Tomeo, por su parte, empleó expresiones como “Jo, jo, jo” y “Ji, ji, ji” en sus textos.

Aunque estas recomendaciones establecen una forma normativa, en internet predominan las secuencias sin comas. Como explica la BBC, escribir la risa de manera continua requiere menos tiempo, lo que favorece su uso en conversaciones informales.

¿CÓMO SE ESCRIBE LA RISA EN OTROS IDIOMAS Y CUÁNDO PUEDE IR JUNTA?

La representación escrita de la risa depende de las convenciones de cada lengua. En inglés es frecuente encontrar “hahaha”, mientras que en Brasil se utilizan secuencias como “kkkkkk” y “rsrsrs”. En japonés se repite la letra “w”, relacionada con la palabra warai, que significa risa. En Tailandia, por su parte, se emplea el número “5″ repetidamente porque su pronunciación se asemeja a “ja”.

Además, existe una excepción importante en español. Cuando la risa funciona como sustantivo, puede escribirse “jajajá”, con tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal. Su plural también es válido: “jajajás”. Esta distinción permite separar el uso sustantivo de la representación de la risa mediante interjecciones, según informa El Tiempo.

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