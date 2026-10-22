Ni “jajaja” ni “jejeje”: así debes escribir la risa correctamente, según la RAE | Foto: Pexels
Ni “jajaja” ni “jejeje”: así debes escribir la risa correctamente, según la RAE | Foto: Pexels
Por Redacción EC

En las conversaciones por WhatsApp, los comentarios de redes sociales y los mensajes entre amigos, escribir “jajaja” o “jejeje” se ha convertido en una práctica habitual para expresar diversión, complicidad o ironía. Sin embargo, aunque estas formas se entienden fácilmente y se repiten a diario en internet, existe una recomendación lingüística sobre cómo representar la risa en español. La Real Academia Española (RAE) ha explicado cómo debe escribirse esta expresión, por qué es importante separar sus repeticiones y qué diferencias existen entre las formas de reír por escrito. Además, la institución aclara que las variantes transmiten distintas intenciones y que la escritura de la risa cambia de un idioma a otro. Descubre cuál es la forma recomendada por la RAE, qué ocurre con las expresiones más utilizadas en los chats y cuándo puedes escribir la risa como una sola palabra.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.