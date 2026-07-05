No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, ya que mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. Sin embargo, existen ciertas particularidades en la app que hacen que se vuelva más interesante al momento de utilizarlas. Así, en esta oportunidad, ante las dudas sobre cuál es la forma más adecuada de iniciar una conversación por el aplicativo de Meta, la Real Academia Española (RAE) explicó cuáles son los saludos recomendados, aunque precisó que su elección puede variar según el país, la situación y el contexto comunicativo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SE DEBE SALUDAR EN WHATSAPP, SEGÚN LA RAE?

De acuerdo con la plataforma Informa BTL, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) establece que tanto “buenos días” como “buen día” son fórmulas de saludo correctas. Mientras que la primera es la expresión más extendida y de uso habitual en España, la segunda es frecuente en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y otras naciones de América Latina, por lo que ambas pueden utilizarse en conversaciones de WhatsApp sin incurrir en errores gramaticales. En cuanto a la despedida, la RAE también indica que ambas expresiones se pueden emplear, aunque “buen día” suele entenderse como una forma abreviada de desear “que tengas un buen día”. Sin embargo, únicamente “buenos días” admite construcciones tradicionales como “dar los buenos días”.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE TARDAN EN RESPONDER UN MENSAJE DE WHATSAPP?

De acuerdo con el psicólogo José Martín del Pliego, algunas personas suelen posponer la respuesta a mensajes de WhatsApp porque no se sienten con la energía mental necesaria para entablar una conversación, por lo que este comportamiento está relacionado con la sobreestimulación que caracteriza a la sociedad actual. El especialista señala que esta situación suele presentarse al final de la jornada, es decir, luego de que haya pasado horas tomando decisiones, resolviendo problemas, respondiendo mensajes o intentando cumplir múltiples tareas. Como consecuencia, el cerebro experimenta una especie de agotamiento mental.

Eso no es todo, también existen algunos perfiles más inseguros o evitativos que sienten mayor presión al responder mensajes, debido a su preocupación por expresarse correctamente o no decepcionar al interlocutor. Esto lleva a una autoexigencia que puede terminar retrasando aún más sus respuestas. Inclusive, en situaciones de saturación mental, el cerebro puede evitar determinados estímulos como mecanismo de protección para reducir el riesgo de una sobrecarga adicional, retrasando la respuesta por horas, días o semanas.

Finalmente, el psicólogo insta a las personas a establecer límites en el uso de la tecnología o redes sociales con el fin de proteger su salud mental y recuperar espacios de descanso, dejando en claro que responder con demora no necesariamente refleja desinterés o rechazo. “Hay demasiados estímulos, demasiadas notificaciones y eso genera una carga. Hay personas que, aunque lean el mensaje, se sienten con poca energía mental y lo posponen. Y a veces al posponerlo ya no responden. Hay personas que quieren contestar bien y directamente no lo hacen al final”, explicó José Martín, conforme comparte la plataforma Hola.