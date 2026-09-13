A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen agradecer a los conductores cuando se detienen para cederles el paso, un gesto que muchos interpretan como una muestra de amabilidad e interacción prosocial. Aunque pueda parecer un gesto sin sentido, requiere mantenerse atento y detectar con rapidez lo que sucede en el entorno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS AGRADECEN A LOS CONDUCTORES CUANDO CRUZAN LA CALLE?

De acuerdo con el medio TN, expresar gratitud y reconocer los pequeños gestos cotidianos como, por ejemplo, saludar el hecho de un conductor por ceder el paso a un transeúnte en el paso de cebra, contribuye a desarrollar una actitud más positiva frente a la vida y las relaciones interpersonales. Si bien estas prácticas no eliminan los problemas diarios, sí ayudan a reducir el estrés y fomentar emociones positivas en situaciones habituales.

De hecho, diversos estudios en neurociencia señalan que los actos espontáneos de gratitud activan áreas del cerebro asociadas con el bienestar. Aun así, la psicología sostiene que las personas que responden con un saludo tienden a mostrar mayores niveles de empatía y paciencia. Por ello, reconocer el gesto del conductor no solo refleja cortesía, sino que también contribuye a fortalecer la convivencia y fomentar una actitud más colaborativa en los espacios urbanos.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS SUELEN REGALAR SUS PERTENENCIAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Aging Studies, realizada con 88 personas mayores, determinó que los objetos personales de los adultos de 70 años pueden simbolizar recuerdos, vínculos y experiencias, así como poner en evidencia cómo estas pertenencias adquieren nuevos significados con el paso del tiempo. En esa línea, el sociólogo David J. Ekerdt sostuvo que regalar un objeto también implica decidir quién dará continuidad a su historia, además de representar una muestra de afecto. Así, el estudio concluyó que, fotografías, cartas y pertenencias familiares son capaces de representar vínculos y preservar parte de una etapa de la vida. Aunque pasen a manos de otra persona, su valor emocional puede mantenerse como una forma de continuidad y memoria, conforme comparte OkDiario.