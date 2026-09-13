Por Manuel Gomez

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen agradecer a los conductores cuando se detienen para cederles el paso, un gesto que muchos interpretan como una muestra de amabilidad e interacción prosocial. Aunque pueda parecer un gesto sin sentido, requiere mantenerse atento y detectar con rapidez lo que sucede en el entorno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.