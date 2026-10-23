Por Redacción EC

¿Si mi mamá tuvo cáncer de mama, yo también puedo desarrollarlo? ¿Y qué pasa si nadie en mi familia ha tenido la enfermedad? Estas son algunas de las preguntas que surgen alrededor de uno de los cánceres más frecuentes entre las mujeres. Hoy, los avances en genética permiten estudiar determinados factores hereditarios y aportar información para evaluar el riesgo de manera más precisa. Según GLOBOCAN 2022, en el Perú se estimaron 7.797 nuevos casos de cáncer de mama y 1.951 muertes por esta enfermedad. Es decir, alrededor de 21 diagnósticos y cinco fallecimientos al día. Además, EsSalud reportó un incremento del 18% en los diagnósticos entre sus asegurados, al pasar de 2.599 casos en 2021 a 3.166 en 2022. Estas cifras reflejan la importancia de fortalecer la detección oportuna.

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