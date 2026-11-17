En el Perú, más de cinco mujeres mueren cada día por cáncer de mama. Sin embargo, medicamentos para esta enfermedad que ya fueron aprobados y que cuentan con presupuesto siguen sin llegar a las pacientes, alertó la asociación Por un Perú Sin Cáncer.

De acuerdo con el reporte Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), bajo la dirección de Patricia Suárez, apenas ha ejecutado el 50.3% del presupuesto asignado para la compra de medicamentos contra el cáncer de mama, cuando faltan menos de dos meses para el cierre del año.

“En cáncer, el dinero que no se ejecuta son mujeres, madres, esposas o hijas que no reciben su tratamiento. El presupuesto existe y los medicamentos ya fueron aprobados; lo que falta es que Cenares los compre. Las pacientes no pueden seguir esperando, porque en esta enfermedad cada día cuenta”, sostuvo Gianina Orellana, presidenta de Por un Perú Sin Cáncer.

“Invocamos al ministro de Salud, Luis Dyer, para que se resuelva el problema de ejecución de Cenares con urgencia”, agregó.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las peruanas. Según el Minsa, cada año se registran cerca de 8,000 nuevos casos, de los cuales el 70% se diagnostica en etapa avanzada. En el caso del cáncer de mama en etapa temprana, las opciones de tratamiento son aún más limitadas.

De las siete evaluaciones realizadas en los últimos años por la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA), tan sólo dos fueron favorables. Uno de los tratamientos en cuestión fue trastuzumab emtansina, que tomó casi un año para ser aprobado. Y sin embargo, 16 meses después de que el medicamento fuera solicitado por quince hospitales, Cenares todavía no lo ha adquirido.

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La espera es crítica para las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo (HER2+), un subtipo agresivo que representa el 20% de los casos. Hasta siete de cada diez de ellas presentan enfermedad residual tras su tratamiento inicial, lo que incrementa drásticamente su riesgo de recaer.

“Exigimos a Patricia Suárez, directora general de Cenares, acelerar la compra de los medicamentos para el cáncer de mama que ya fueron aprobados y garantizar que lleguen a quienes los necesitan sin más demoras”, afirmó Orellana.

La asociación pidió además priorizar la ejecución de estos recursos, incluido trastuzumab emtansina, y comunicar fechas concretas de abastecimiento.

Cabe destacar que el problema no se limita a los medicamentos que ya fueron aprobados y cuya compra sigue pendiente. También existen demoras en los procesos de evaluación de RENETSA, que postergan el acceso de las pacientes a nuevas alternativas de tratamiento.

El caso de Karin Pardo evidencia esta otra realidad: una paciente con cáncer de mama temprano de alto riesgo de recurrencia que lleva casi dos años esperando que concluya la evaluación de su tratamiento, debido a trabas burocráticas y administrativas.

“Las mujeres con cáncer de mama en el Perú enfrentan dos luchas: una contra la enfermedad y otra para conseguir los tratamientos que necesitan. Hoy muchas pacientes corren el riesgo de perder la vida porque el Estado llega tarde”, concluyó.