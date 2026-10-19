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María Julia Caffaro, gerente general de Roche Farma Perú, conversó con El Comercio sobre las brechas que persisten en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y los desafíos para que la innovación en salud llegue oportunamente a los pacientes.
María Julia Caffaro, gerente general de Roche Farma Perú, conversó con El Comercio sobre las brechas que persisten en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y los desafíos para que la innovación en salud llegue oportunamente a los pacientes.
Por Martín Acosta González

Innovar en salud no significa únicamente desarrollar un nuevo medicamento. Para María Julia Caffaro, gerente general de Roche Farma Perú, también supone revisar procesos que retrasan el diagnóstico y tratamiento, fortalecer capacidades y conseguir que la atención llegue hasta donde se encuentra el paciente. En conversación con El Comercio durante el Roche Press Day, realizado en Costa Rica, la ejecutiva sostiene que el Perú ha avanzado en regulación y evaluación de tecnologías sanitarias, pero todavía tiene por delante el reto de convertir experiencias exitosas en políticas que alcancen a más pacientes.

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