El Comercio y el BCP presentaron la tercera edición de “Peruanos que Suman”, una campaña que tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad a personas que impactan de manera positiva en el desarrollo de sus localidades. Durante el evento de presentación, una conversación entre el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, y el presidente del directorio del BCP, Luis Romero, donde ambos resaltaron todos los detalles de la convocatoria que ya está abierta y a la que puedes postular haciendo click AQUÍ.

Romero resaltó la importancia de fortalecer este tipo de proyectos mediante una mayor participación ciudadana y una amplia difusión de las historias elegidas. Según explicó el presidente del directorio del BCP, reconocer estos casos no solo inspira a que otros participen, sino que también promueve una cultura de compromiso social y emprendimiento.

Por su parte, Arévalo Miró Quesada destacó que la iniciativa recorrerá distintas regiones del país en busca de historias que merecen ser conocidas. Esta conversación, que forma parte de las acciones de lanzamiento de la tercera edición de “Peruanos que Suman”, se realizó en la hemeroteca del diario El Comercio, lugar que guarda, una a una, todas las ediciones del Decano de la prensa nacional, desde 1839 -año de su fundación- hasta estos días.

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Durante el conversatorio, los organizadores recordaron algunas de las historias destacadas de ediciones anteriores, como la del artesano Óscar Aquino, quien preserva la técnica ancestral Tayán en Catacaos, y la del ganador de la edición 2024, Rodolfo Ortiz, quien diseñó un purificador de agua para las poblaciones rurales de Cajamarca. Estos ejemplos reflejan el propósito de la campaña de destacar a ciudadanos que aportan al bienestar colectivo desde diferentes ámbitos.

La convocatoria para participar en “Peruanos que Suman” ya se encuentra abierta a través de la página web de El Comercio y la del BCP. Tras un proceso de evaluación, el público podrá votar por las historias finalistas. La iniciativa otorgará un premio de 30 000 soles al primer lugar y 10 000 soles al segundo puesto, con el propósito de impulsar proyectos que continúen transformando para bien sus comunidades.