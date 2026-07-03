00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ganador se llevará 30 000 soles.
El ganador se llevará 30 000 soles.
Por Miguel Rocca

El Comercio y el BCP presentaron la tercera edición de “Peruanos que Suman”, una campaña que tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad a personas que impactan de manera positiva en el desarrollo de sus localidades. Durante el evento de presentación, una conversación entre el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, y el presidente del directorio del BCP, Luis Romero, donde ambos resaltaron todos los detalles de la convocatoria que ya está abierta y a la que puedes postular haciendo click AQUÍ.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: