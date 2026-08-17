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Resumen

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Vehículos militares del ejército ruso se ven en Armyansk, Crimea, el 25 de febrero de 2022. Las fuerzas ucranianas repelieron a los invasores rusos en las calles de la capital, Kiev, el 25 de febrero de 2022, mientras el presidente Volodymyr Zelensky acusaba a Moscú de atacar a civiles y pedía más sanciones internacionales. Las explosiones ocurridas antes del amanecer en Kiev desencadenaron un segundo día de violencia después de que el presidente ruso Vladimir Putin desafiara las advertencias occidentales y lanzara una invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, que rápidamente cobró decenas de vidas y desplazó al menos a 100.000 personas. (Foto de STRINGER / AFP)
Vehículos militares del ejército ruso se ven en Armyansk, Crimea, el 25 de febrero de 2022. Las fuerzas ucranianas repelieron a los invasores rusos en las calles de la capital, Kiev, el 25 de febrero de 2022, mientras el presidente Volodymyr Zelensky acusaba a Moscú de atacar a civiles y pedía más sanciones internacionales. Las explosiones ocurridas antes del amanecer en Kiev desencadenaron un segundo día de violencia después de que el presidente ruso Vladimir Putin desafiara las advertencias occidentales y lanzara una invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, que rápidamente cobró decenas de vidas y desplazó al menos a 100.000 personas. (Foto de STRINGER / AFP)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

La Embajada de Rusia en Perú consideró que los peruanos que han sido contratados para unirse a las fuerzas militares de su país, que según sus familiares fueron víctimas de engaños, eran “conscientes” de las condiciones que implican participar en una guerra como la que se desarrolla con Ucrania.

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