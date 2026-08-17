La Embajada de Rusia en Perú consideró que los peruanos que han sido contratados para unirse a las fuerzas militares de su país, que según sus familiares fueron víctimas de engaños, eran “conscientes” de las condiciones que implican participar en una guerra como la que se desarrolla con Ucrania.

El Gobierno de Perú informó el pasado 9 de agosto que 11 peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y 3 han sido capturados por el ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia.

Al respecto, la embajada reconoció en un comunicado publicado en la red social X que en Perú se ha informado que “algunos sujetos no identificados habrían engañado a ciudadanos peruanos para llevarlos a Rusia, donde supuestamente habrían sido forzados a suscribir contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia”.

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“Partimos de que todos los que firmaron dichos contratos eran capaces y conscientes de las disposiciones del documento, de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados, así como de los deberes y derechos de las partes”, sostuvo.

Aseguró, además, que “la Federación de Rusia cumple con sus obligaciones derivadas de los citados contratos, incluida la capacitación de los militares”.

La embajada también indicó que mantiene “contacto permanente” con la Cancillería de Perú “acerca de la situación de los ciudadanos peruanos”, ha sostenido una serie de encuentros con sus familiares y ha “cursado varias notas diplomáticas en respuesta a las solicitudes oficiales” de información.

“Valoramos altamente la contribución de los nacionales de Perú, quienes junto con los militares rusos cumplen tareas en el marco de la Operación Militar Especial”, agregó antes de ratificar su “disposición para continuar interactuando con Lima de manera integral sobre una amplia gama de cuestiones”.

La Cancillería de Perú convocó el pasado 10 de agosto al embajador ruso en Lima, Alekséi Ushakov, para expresar “la preocupación” del Gobierno nacional por la situación y falta de información sobre los peruanos que han fallecido o han desaparecido mientras peleaban por Rusia.

A esa reunión también acudieron representantes de las familias de peruanos afectados, quienes transmitieron al Ushakov su preocupación por la falta de información de su gobierno, según remarcó en ese momento la información oficial.

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Los familiares se manifestaron hace una semana y media frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos, y que se les dé información sobre sus paraderos.

Aseguraron que aunque en abril pasado pusieron denuncias formales por un caso de trata de personas, los reclutadores que “estafaron y engañaron” a sus allegados siguen libres y sus casos “están durmiendo en la Fiscalía”.

Los familiares han convocado a protestas y plantones desde los primeros meses de este año para exigir información sobre sus parientes, mientras que el Gobierno peruano emitió notas diplomáticas y anunció que había solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la búsqueda de los connacionales afectados.

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