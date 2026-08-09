El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que coordinó la repatriación de cuatro jóvenes peruanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Rusia , tras haber sido víctimas de reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra contra Ucrania.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que la sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa asistió y gestionó el retorno de dos connacionales, a los que se suman otros dos peruanos que fueron atendidos a fines de julio por la representación diplomática y que ya se encuentran en Perú junto con sus familias.

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que estas gestiones cuentan con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Ministerio de Salud.

31 peruanos evacuados

La Cancillería informó que, hasta la fecha, ha conseguido evacuar de Rusia a 31 compatriotas. De ellos, 28 retornaron al Perú, mientras que otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

Asimismo, señaló que 49 peruanos han sido oficialmente identificados como enlistados . De este grupo, se han registrado 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por el ejército ucraniano, según la información consignada por la Cancillería.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a alertar a los ciudadanos sobre las falsas ofertas laborales en el extranjero, debido al riesgo de que puedan terminar siendo incorporados a actividades vinculadas al conflicto armado.

La Cancillería recordó que, para prestar servicios militares en cualquier Estado extranjero, se requiere una autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución.

También exhortó a denunciar ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú a quienes recluten a ciudadanos peruanos para este tipo de actividades.

Finalmente, la Cancillería puso a disposición de familiares y compatriotas afectados los canales de contacto de sus secciones consulares en Rusia y Ucrania para recibir asistencia.