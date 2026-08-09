Cancillería informó sobre la repatriación de cuatro peruanos.
Cancillería informó sobre la repatriación de cuatro peruanos.
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que coordinó la repatriación de cuatro jóvenes peruanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Rusia, tras haber sido víctimas de reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra contra Ucrania.

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