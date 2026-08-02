Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día.
  • Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Lima amaneció con calles mojadas y grandes charcos tras la llovizna registrada desde las primeras horas de la madrugada de este domingo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    Lima amaneció con calles mojadas y grandes charcos tras la llovizna registrada desde las primeras horas de la madrugada de este domingo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    Lima amaneció con calles mojadas y grandes charcos tras la llovizna registrada desde las primeras horas de la madrugada de este domingo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Los mayores acumulados de lluvia se esperaban en la zona sur de Lima, con registros cercanos a dos milímetros de precipitación. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    Los mayores acumulados de lluvia se esperaban en la zona sur de Lima, con registros cercanos a dos milímetros de precipitación. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    Los mayores acumulados de lluvia se esperaban en la zona sur de Lima, con registros cercanos a dos milímetros de precipitación. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • La lluvia comenzó alrededor de las 5:00 a. m. y sorprendió a miles de limeños antes del inicio de sus actividades. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    La lluvia comenzó alrededor de las 5:00 a. m. y sorprendió a miles de limeños antes del inicio de sus actividades. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    La lluvia comenzó alrededor de las 5:00 a. m. y sorprendió a miles de limeños antes del inicio de sus actividades. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    Las pistas resbalosas obligaron a conductores y motociclistas a reducir la velocidad para prevenir accidentes durante las primeras horas del día. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Miraflores, Chorrillos, Magdalena, San Miguel y Villa El Salvador fueron algunos de los distritos más afectados por la llovizna. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    Miraflores, Chorrillos, Magdalena, San Miguel y Villa El Salvador fueron algunos de los distritos más afectados por la llovizna. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    Miraflores, Chorrillos, Magdalena, San Miguel y Villa El Salvador fueron algunos de los distritos más afectados por la llovizna. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Las autoridades recomendaron conducir con prudencia, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas sobre el pavimento húmedo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    Las autoridades recomendaron conducir con prudencia, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas sobre el pavimento húmedo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    Las autoridades recomendaron conducir con prudencia, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas sobre el pavimento húmedo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • La humedad acumulada durante la madrugada favoreció la formación de charcos en avenidas y calles de diversos distritos de Lima Metropolitana. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    La humedad acumulada durante la madrugada favoreció la formación de charcos en avenidas y calles de diversos distritos de Lima Metropolitana. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    La humedad acumulada durante la madrugada favoreció la formación de charcos en avenidas y calles de diversos distritos de Lima Metropolitana. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • Las autoridades recomendaron conducir con prudencia, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas sobre el pavimento húmedo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    Las autoridades recomendaron conducir con prudencia, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas sobre el pavimento húmedo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    Las autoridades recomendaron conducir con prudencia, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas sobre el pavimento húmedo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

  • El tránsito vehicular se desarrolló con mayor lentitud debido a las pistas mojadas y la reducida visibilidad en algunos sectores. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
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    El tránsito vehicular se desarrolló con mayor lentitud debido a las pistas mojadas y la reducida visibilidad en algunos sectores. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

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    El tránsito vehicular se desarrolló con mayor lentitud debido a las pistas mojadas y la reducida visibilidad en algunos sectores. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Por Redacción EC

Lima Metropolitana despertó este domingo 2 de agosto con calles mojadas, charcos y pistas resbalosas luego de una llovizna de moderada intensidad que se presentó desde las primeras horas de la madrugada. La precipitación sorprendió a miles de ciudadanos y generó complicaciones en el tránsito vehicular y peatonal en distintos puntos de la capital.

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