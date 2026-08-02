Lima Metropolitana despertó este domingo 2 de agosto con calles mojadas, charcos y pistas resbalosas luego de una llovizna de moderada intensidad que se presentó desde las primeras horas de la madrugada. La precipitación sorprendió a miles de ciudadanos y generó complicaciones en el tránsito vehicular y peatonal en distintos puntos de la capital.

La lluvia comenzó aproximadamente a las 5:00 a. m. y tuvo mayor intensidad en varios distritos cercanos al litoral, donde también se reportó acumulación de agua en avenidas y calles. Las precipitaciones se registraron con mayor fuerza en distritos como Miraflores, Chorrillos, Magdalena del Mar, San Miguel, Rímac, Lince, Breña y Villa El Salvador.

Lima amaneció con calles mojadas debido a la lluvia que se produjo en la madrugada. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

En estos sectores se formaron grandes charcos que obligaron a conductores a reducir la velocidad para evitar accidentes. Además, se reportaron incidentes menores con motociclistas que resbalaron debido a la humedad acumulada sobre el asfalto.

Senamhi había pronosticado la llovizna en Lima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido estas condiciones en su pronóstico diario, al señalar que Lima presentaría “cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a viento moderado y llovizna”, escenario que finalmente se registró durante la madrugada y primeras horas del domingo.

Para esta jornada, la entidad prevé temperaturas entre 19 °C y 22 °C en Lima este, mientras que en Lima oeste y el Callao oscilarán entre 21 °C y 24 °C. Asimismo, no se descartan periodos de brillo solar durante la tarde en algunos sectores de la capital.

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Incremento de vientos continuará en la costa

A través del aviso meteorológico n.° 300, el Senamhi informó que este domingo persistirá el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa peruana, incluyendo Lima y Callao.

Según la entidad, estas condiciones favorecen el levantamiento de polvo y arena, reducen la visibilidad horizontal e incrementan la cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Además, este escenario propicia la ocurrencia de lloviznas aisladas, principalmente en los distritos cercanos al mar.

El organismo indicó que se esperan vientos de hasta 34 kilómetros por hora en la costa central, alrededor de 20 km/h en la costa sur y velocidades cercanas a 35 km/h en la costa de Ica.

Lima amaneció con calles mojadas debido a la lluvia que se produjo en la madrugada. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

¿Por qué se presentan estas lloviznas en Lima?

Especialistas del Senamhi explicaron que las lloviznas forman parte de un evento meteorológico que afecta a toda la costa peruana, desde Piura hasta Tacna, entre el 31 de julio y el 2 de agosto, debido a la intensificación de los vientos del sur frente al litoral.

Este fenómeno incrementa la humedad, favorece una mayor cobertura nubosa y facilita la formación de niebla y neblina durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas cercanas al océano.

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de lluvia se esperaban en los distritos de la zona sur, con registros cercanos a 2 milímetros, equivalentes a dos litros de agua por metro cuadrado. En el resto de la ciudad, las precipitaciones alcanzarían hasta 0.5 milímetros.

El meteorólogo del Senamhi, David Garay, explicó que los distritos costeros registran con mayor intensidad este fenómeno debido a que los vientos transportan más humedad desde el océano hacia la ciudad.

Por su parte, la ingeniera Raquel Loayza señaló que la disposición de los vientos en los niveles medios y altos de la atmósfera ha fortalecido las corrientes de aire en superficie. A ello se suma la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, sistema atmosférico que regula el comportamiento de los vientos y del clima en la costa peruana, favoreciendo la presencia de lloviznas durante el invierno.

Finalmente, ante estas condiciones, las autoridades recomiendan conducir con precaución, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas, especialmente si se utilizan motocicletas, bicicletas, scooters o vehículos eléctricos, ya que las pistas mojadas incrementan el riesgo de accidentes.

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