Los fuertes vientos registrados en Lima y Callao durante los últimos días han sorprendido a miles de ciudadanos. Ráfagas que hacen vibrar puertas y ventanas, árboles inclinados y una mayor sensación de frío forman parte del panorama en la capital. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este comportamiento responde al fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que impulsa vientos más intensos hacia el litoral peruano y favorece el incremento de la humedad en la costa.

¿Por qué hay fuertes vientos en Lima y Callao?

El Senamhi explicó que el fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur incrementa la velocidad del viento sobre el océano y la franja costera. Como consecuencia, se genera mayor ingreso de aire frío y húmedo, lo que favorece la presencia de cielo cubierto, neblina, niebla y lloviznas, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. En algunos sectores también pueden presentarse levantamientos de polvo y arena, principalmente en zonas abiertas del litoral.

Este fenómeno forma parte de la dinámica habitual del invierno en la costa peruana, aunque en esta oportunidad la intensidad de las ráfagas ha sido mayor de lo normal. Según el organismo meteorológico, en algunos puntos de la costa los vientos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, motivo por el cual se emitieron avisos preventivos para diversas regiones costeras.

¿Hasta cuándo seguirán los vientos fuertes?

De acuerdo con el pronóstico oficial del Senamhi, el incremento de la velocidad del viento se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, manteniendo condiciones propicias para lloviznas, reducción de la visibilidad horizontal y descenso de la sensación térmica en Lima Metropolitana y el Callao. Durante este periodo también persistirá el oleaje y la alta humedad característica del invierno limeño.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente a conductores y motociclistas, debido a la posible reducción de la visibilidad por neblina. Asimismo, aconsejan asegurar objetos livianos en techos, balcones o terrazas que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantenerse informados a través de los avisos oficiales del Senamhi.

Recomendaciones para afrontar el fenómeno

Los especialistas también sugieren utilizar ropa de abrigo, ya que el viento intensifica la sensación de frío pese a que la temperatura no descienda de manera significativa. Quienes padecen enfermedades respiratorias deben evitar exposiciones prolongadas al aire frío y proteger especialmente a niños y adultos mayores. Además, se recomienda conducir con precaución en vías cercanas al litoral debido a la presencia de neblina y pavimento húmedo por las lloviznas.

Mientras continúe el fortalecimiento del sistema atmosférico sobre el Pacífico Sur, Lima y Callao seguirán experimentando un invierno más intenso de lo habitual. El Senamhi continuará monitoreando la evolución del fenómeno y actualizará sus avisos en caso de que las condiciones meteorológicas cambien durante los próximos días.

¿Debemos preocuparnos? El viento como parte del clima costero

Aunque el ruido y la fuerza de las ráfagas generan sorpresa y en algunos casos temor, los especialistas recalcan que estos eventos forman parte del comportamiento normal del clima costero peruano, especialmente en meses de invierno. El anticiclón del Pacífico Sur y las variaciones en la circulación atmosférica, muchas veces vinculadas a fenómenos como El Niño o La Niña, pueden intensificar temporalmente el viento sin que ello signifique, por sí mismo, una situación de emergencia generalizada.

La clave está en no subestimar la capacidad del viento de afectar estructuras débiles o generar incidentes puntuales. Mantener la calma, informarse por canales oficiales y aplicar medidas simples de prevención es suficiente, en la mayoría de casos, para que este episodio se viva como lo que es: un recordatorio de que Lima y Callao son ciudades profundamente ligadas al mar y a la dinámica de la atmósfera que las rodea.

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