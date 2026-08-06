La franquicia de mundo abierto llega a Netflix con un contenido extendido de jugabilidad y detalles de la historia. Aquí lo que tienes que saber de GTA 6. (Foto: Rockstar Games)
La franquicia de mundo abierto llega a Netflix con un contenido extendido de jugabilidad y detalles de la historia. Aquí lo que tienes que saber de GTA 6. (Foto: Rockstar Games)
Por Paolo Valdivia

El anuncio que miles de fanáticos esperaban finalmente se ha hecho realidad. Rockstar Games y Netflix confirmaron la emisión especial de “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” (“Una mirada extendida a Grand Theft Auto VI”), un evento exclusivo que ofrecerá nuevos detalles sobre la entrega más anticipada de la industria de los videojuegos. La saga que redefinió el género de mundo abierto se prepara para mostrar la siguiente gran evolución de su franquicia.

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