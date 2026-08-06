El anuncio que miles de fanáticos esperaban finalmente se ha hecho realidad. Rockstar Games y Netflix confirmaron la emisión especial de “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” (“Una mirada extendida a Grand Theft Auto VI”), un evento exclusivo que ofrecerá nuevos detalles sobre la entrega más anticipada de la industria de los videojuegos. La saga que redefinió el género de mundo abierto se prepara para mostrar la siguiente gran evolución de su franquicia.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre la fecha de transmisión, la plataforma donde podrás seguir la cobertura y la lista completa de horarios confirmados para cada país de Latinoamérica.

Fecha oficial de estreno de “Una mirada extendida a Grand Theft Auto VI”

La transmisión especial se llevará a cabo de manera simultánea en todo el mundo el jueves 27 de agosto. El evento central tomará como punto de partida la hora oficial de la costa este de los Estados Unidos (3:00 p.m. ET), momento en el que el material inédito quedará habilitado en el catálogo global.

Horarios confirmados para Latinoamérica

Para no perderte el estreno del metraje de GTA 6 en Netflix, revisa la conversión oficial al huso horario de tu región:

México (CDMX), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y República Dominicana: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Uruguay y Brasil (hora de Brasilia): 4:00 p.m.

Se recomienda a los usuarios ingresar unos minutos antes a la aplicación para verificar que la transmisión o el video especial se encuentre disponible en el menú principal.

¿Cómo y dónde ver el avance especial de GTA 6?

La transmisión estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de Netflix. Los usuarios que cuenten con una suscripción activa podrán acceder al contenido directamente desde smart TVs, dispositivos móviles, consolas de videojuegos o navegadores web.

Para encontrar la transmisión rápidamente, basta con colocar “Grand Theft Auto VI” o “Una mirada extendida” en la barra de búsqueda de la aplicación el día de la presentación.

¿Qué novedades se podrían revelarse sobre Grand Theft Auto VI?

De acuerdo con la ficha informativa distribuida en la plataforma, este avance extendido profundizará en los aspectos técnicos y narrativos de la obra de Rockstar Games. Entre los puntos más destacados que esperan los analistas y la comunidad de jugadores se encuentran:

Nuevas mecánicas de jugabilidad: Muestra directa de la física de conducción, balística y combate mejorado.

Muestra directa de la física de conducción, balística y combate mejorado. Ambientación y mapa: Recorrido detallado por las calles y zonas rurales del estado ficticio de Leonida y Vice City.

Recorrido detallado por las calles y zonas rurales del estado ficticio de Leonida y Vice City. Profundización en la narrativa: Nuevos detalles de la historia de los protagonistas y misiones secundarias.

Con este movimiento estratégico junto a Netflix, GTA 6 busca consolidar su lanzamiento como uno de los eventos culturales y mediáticos más grandes de la década.