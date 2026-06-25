El momento más esperado por millones de jugadores en todo el mundo finalmente ha llegado. Rockstar Games ha habilitado oficialmente la preventa de Grand Theft Auto VI (GTA 6) para las consolas de nueva generación. Tras años de rumores, filtraciones y una expectativa sin precedentes, los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S ya pueden asegurar su copia del que promete ser el videojuego más grande de la década.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre los precios oficiales, los enlaces de compra y el contenido exclusivo que incluye cada edición para que elijas la mejor opción.

Cómo reservar GTA 6 en PlayStation y Xbox

La precompra ya se encuentra activa en las tiendas digitales de ambas plataformas. Si quieres ser de los primeros en pisar las calles de Leonida y Vice City, puedes acceder directamente a los apartados de reserva desde los siguientes enlaces oficiales:

Para jugadores de PS5: Ya puedes adquirir el juego a través de la PlayStation Store.

Ya puedes adquirir el juego a través de la PlayStation Store. Para jugadores de Xbox: La preventa digital está disponible en la Tienda oficial de Xbox.

Cuánto cuesta GTA 6: Precios oficiales de las ediciones digitales

Tal y como se puede observar en los menús de reserva de la plataforma, Rockstar Games ha segmentado el lanzamiento en dos grandes opciones digitales para el estreno. Los precios base anunciados en dólares son los siguientes:

Grand Theft Auto VI - Standard Edition: US$79.99

US$79.99 Grand Theft Auto VI - Ultimate Edition: US$99.99

Nota: Dependiendo de tu región o país, el precio final podría mostrarse en tu moneda local (como pesos mexicanos o soles peruanos) e incluir los impuestos correspondientes a servicios digitales.

Qué incluye la Standard Edition de GTA 6

La versión estándar es ideal para quienes buscan adentrarse en la campaña principal y el modo en línea sin añadidos cosméticos masivos, pero manteniendo atractivos incentivos por comprar de manera anticipada. Al reservar la Standard Edition, recibirás:

El juego base Grand Theft Auto VI .

. El incentivo digital Pack Vintage Vice City .

. Un mes de suscripción a GTA+ (disponible exclusivamente al reservar; ten en cuenta que se renueva automáticamente si no se cancela).

Contenido exclusivo de la Ultimate Edition de GTA 6

Para los fanáticos más exigentes que buscan la experiencia completa desde el primer segundo, la Ultimate Edition ofrece el paquete definitivo de bonificaciones por un costo adicional de 20 dólares. Según la información oficial (imagen image_81647e.jpg), esta edición incluye:

El juego base Grand Theft Auto VI .

. La expansión o añadidos de La mejora Ultimate Edition .

. El incentivo digital Pack Vintage Vice City .

. Un mes de suscripción a GTA+ bajo las mismas condiciones de reserva.

Por qué vale la pena reservar Grand Theft Auto 6 anticipadamente

Reservar el juego no solo te asegura poder precargarlo antes del día de lanzamiento oficial para empezar a jugar apenas se abran los servidores, sino que también otorga acceso al beneficio de GTA+. Esta membresía mensual ofrece habitualmente dinero premium para el ecosistema online de Rockstar, vehículos gratuitos, ropa exclusiva y acceso a un catálogo rotativo de juegos clásicos de la compañía, lo que supone un excelente valor añadido para arrancar tu aventura criminal con ventaja.