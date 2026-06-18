El momento que millones de jugadores en todo el mundo han estado esperando durante más de una década finalmente ha llegado. Rockstar Games ha sacudido la industria de los videojuegos al confirmar oficialmente la fecha de inicio para la preventa de Grand Theft Auto VI (GTA 6). El anuncio vino acompañado de un emocionante video en su canal de YouTube, donde además se reveló al público el diseño definitivo y oficial de la portada del juego, desatando una oleada de teorías, análisis y, sobre todo, un entusiasmo desmedido entre la comunidad gamer.

¿Cuándo empieza la preventa oficial de GTA 6?

Si estás listo para asegurar tu copia del juego más esperado de la generación, marca el calendario. Rockstar Games ha confirmado que las preventas de Grand Theft Auto VI comenzarán oficialmente el próximo 25 de junio. A partir de ese día, los usuarios podrán realizar su reserva tanto en las principales tiendas digitales (como las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox) como en una selección exclusiva de distribuidores y tiendas físicas autorizadas.

Este anuncio pone fin a meses de especulaciones y rumores falsos sobre supuestas fechas de reserva, permitiendo que los fanáticos se preparen económicamente para adquirir cualquiera de las ediciones que la desarrolladora ponga a disposición del mercado.

Análisis de la portada oficial de Grand Theft Auto VI

Junto con la fecha, el foco de atención se lo ha llevado la impresionante carátula del juego, que mantiene la icónica estructura de mosaico tipo cómic que ha caracterizado a la franquicia desde sus entregas clásicas. En esta ocasión, la imagen que podemos ver captura a la perfección la esencia vibrante, caótica y tropical de la renovada Vice City.

En el panel central superior observamos a la pareja protagonista, Lucia y Jason, quienes cargan con el peso narrativo de esta entrega inspirada en la historia de Bonnie y Clyde. El resto de los paneles que componen nos sumergen en la cultura urbana y salvaje del ficticio estado de Leonida: helicópteros sobre la costa, persecuciones en motocicletas, autos deportivos con puertas de tijera, exóticos flamencos volando sobre lanchas rápidas y, por supuesto, la emblemática fauna local representada por un amenazante caimán en el agua. El gran logo con el número romano ‘VI’ destaca en el centro con tonalidades rosa y neón, evocando los atardeceres de Miami.

¿Saldrá nuevo tráiler?

Los fans han iniciado con las especulaciones acerca de la posibilidad de tener el tráiler final y gameplay del juego este 25 de junio con la preventa del mismo. Una chance que Rockstar Games podría no perder para llegar con altas ventas de cara a noviembre.

¿Cómo asegurar tu reserva el 25 de junio?

Para no quedarte fuera del lanzamiento el próximo 25 de junio, te recomendamos seguir los siguientes pasos: