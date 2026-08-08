El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el planteamiento con el que busca reorganizar el calendario de feriados a nivel nacional. Aunque en un inicio se evaluó trasladar estas fechas a los viernes, el titular del sector, Elmer Cuba, indicó que la propuesta ahora apunta a mover al lunes más cercano los feriados que coincidan entre martes y viernes. El cambio busca replantear la forma en que se distribuyen los días no laborables. La iniciativa aún forma parte del debate sobre el calendario oficial. Según explicó el ministro, concentrar los feriados en los lunes permitiría disminuir las interrupciones que actualmente se generan en medio de la semana laboral. De esa manera, se busca mantener una mayor continuidad en las actividades económicas y productivas del país. El objetivo es reducir los efectos que tienen las pausas intercaladas sobre el funcionamiento de empresas e instituciones. La medida pretende favorecer una organización más eficiente del tiempo de trabajo.

¿Desde cuándo los lunes serán los días de descanso en semanas que sean feriados en el calendario?

El ministro de Economía y Finanzas precisó que la propuesta para reorganizar los feriados comenzaría a aplicarse a partir del próximo año. De concretarse, el nuevo esquema entraría en vigencia con el calendario oficial de feriados correspondiente a 2027. La iniciativa busca modificar la distribución de estas fechas sin alterar la cantidad total de días no laborables. El planteamiento forma parte de una estrategia orientada a mejorar la continuidad de las actividades económicas. Según explicó, el objetivo es trasladar a los lunes los feriados que actualmente caen entre martes y viernes. De esta manera, se pretende concentrar los descansos al inicio de la semana y evitar interrupciones frecuentes en los procesos productivos. El titular del MEF sostuvo que esta alternativa resulta más conveniente para sectores empresariales que también operan los sábados. A su juicio, la medida permitiría preservar la continuidad de la cadena productiva durante la semana laboral.

Conoce el objetivo principal de llevar los feriados a los lunes por lo que habrían muchos beneficios

El ministro Elmer Cuba señaló que trasladar los feriados a los lunes contribuiría a que las empresas mantengan una mayor continuidad en sus operaciones durante la semana. Según explicó, esta reorganización también ayudaría a evitar impactos sobre actividades económicas que habitualmente se desarrollan los días sábados. La propuesta busca reducir las interrupciones en la dinámica productiva. Además, plantea una distribución más ordenada de los días de descanso. El titular del MEF indicó que el turismo sería uno de los sectores que podría obtener beneficios con este cambio. Afirmó que una programación más predecible de los feriados brindaría a las empresas turísticas mejores condiciones para organizar sus servicios y operaciones. En ese sentido, consideró que la medida ampliaría el margen de planificación para hoteles, agencias y otros negocios vinculados a la actividad turística. La iniciativa apunta a combinar eficiencia económica con una mejor organización del sector.

Estas son las ventajas y desventajas sobre esta propuesta de trasladar el lunes los feriados

El traslado de los feriados al lunes genera opiniones divididas entre la población. Para algunos, esta medida sería beneficiosa porque permitiría crear fines de semana largos, facilitando los viajes, el descanso y los encuentros familiares. Además, podría impulsar las actividades turísticas y hacer más práctico el calendario que un feriado aislado a mitad de semana. La propuesta, sin embargo, también despierta algunas dudas. Uno de los principales cuestionamientos surge porque no todos tienen libres los sábados y domingos. Trabajadores de restaurantes, comercios y servicios, por ejemplo, suelen cumplir jornadas rotativas, por lo que un lunes festivo no siempre significaría un descanso efectivo. Mientras algunos destacan el posible impulso al turismo, hoteles y restaurantes, otros advierten que un exceso de días no laborables podría terminar afectando la productividad. Así, el debate mantiene dos posiciones claramente enfrentadas.

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