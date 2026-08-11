España vivirá un hecho histórico; será testigo principal del eclipse solar total del miércoles 12 de agosto. Sin embargo, este fenómeno astronómico se podrá visualizar en su totalidad en algunas comunidades. A continuación, te contaremos si en Valencia podrás apreciar cuando la Luna bloquea completamente el disco solar.

¿Se podrá ver el eclipse solar total en Valencia hoy, 12 de agosto?

Valencia se encuentra en la llamada franja de totalidad y podrá ver el eclipse solar en su plenitud. Las autoridades están trabajando arduamente para que las personas puedan disfrutar de este hecho histórico sin contratiempo.

Horarios y canales para ver el eclipse solar total en España que se realizará este miércoles 12 de agosto. FOTO: EFE/ Cabalar. / Cabalar

¿Dónde ver el eclipse solar en Valencia?

Las playas de Valencia se posicionan como el mejor lugar para vivir el eclipse solar. Sin embargo, también hay opciones para las personas que prefieran alejarse de la costa y observar este hecho histórico desde el interior, en los parajes rurales. Esto son los puntos oficiales de la capital:

Partidas Cerrao Santo

La Higueruela

Castillo de Macastre

Playa de Puçol

Pico del Remedio

Sierra del Negrete

Playa de la Malvarrosa

¿Cómo estará el tiempo en Valencia para ver el eclipse solar?

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para el miércoles 12 de agosto, en Valencia se espera un día caluroso y estable, con una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 27°C.

Durante el eclipse se estima que la temperatura bajará entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos registrados durante el día.

¿Habrá nubes en Valencia durante el eclipse solar?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para el 12 de agosto un clima favorable, cielos poco nublosos o despejados, lo que permitirá observar el eclipse sin contratiempos.

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Valencia?

El eclipse solar empezará en Valencia a las 19:38 horas y finalizará a las 21:24 horas. La totalidad del eclipse será de 20:32 a 20:33; la duración será aproximadamente de un minuto. La puesta del sol será a las 21:01 horas.

Fase del eclipse solar en Valencia Hora prevista Inicio del eclipse parcial 19:38 horas Inicio de la totalidad 20:32 horas Máximo del eclipse Entre 20:32 y 20:33 horas Fin de la totalidad 20:33 horas Final del fenómeno visible Cerca de las 21:24 horas