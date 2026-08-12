Un hecho histórico, que no se repetirá en varias décadas, tendrá a España como protagonista. El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto es un fenómeno astronómico que se podrá visualizar en territorio español, sin embargo, hay lugares que no están en la llamada franja de totalidad. ¿Bilbao es uno de esos lugares? Y lo más importante: ¿Cuál es el pronóstico del clima y la nubosidad?
¿Se podrá ver el eclipse solar en Bilbao?
En Bilbao sí se podrá visualizar en su totalidad el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. El fenómeno iniciará a las 19:32 horas y finalizará técnicamente a las 21:20 horas.
¿A qué hora se verá el eclipse solar total en Bilbao?
Los horarios de todas las fases del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto en Bilbao.
|Hora del inicio del eclipse
|Hora de la totalidad del eclipse
|Duración del eclipse
|Final del eclipse
|19:32 horas
|20:27 horas hasta 20:28 horas.
|El tiempo de la totalidad del eclipse será 30 segundos.
|21:20 horas
¿Cómo estará el tiempo en Bilbao durante el eclipse solar?
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dio pronóstico sobre el clima en Bilbao para el miércoles 12 de agosto. Durante el eclipse se prevé temperatura entre 25 y 24 grados con un tiempo soleado. El índice de UV es 3%.
¿Habrá nubosidad en Bilbao el miércoles 12 de agosto durante el eclipse?
El pronóstico para el miércoles 12 de agosto es la presencia de nubes de tipo bajo. La recomendación es subir a zonas de montaña por encima de los 1.200-1.300 metros de altitud para ver el eclipse por encima del mar de nubes.
¿Dónde ver el eclipse solar en Bilbao?
- Parque de Artxanda / Mirador de Artxanda
- Monte / Parque de Kobetamendi
- Monte Pagasarri