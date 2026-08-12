Burgos será uno de los puntos privilegiados de España para observar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. Las previsiones disponibles apuntan a cielos mayoritariamente despejados en gran parte de la provincia, una condición favorable para seguir el fenómeno astronómico, aunque conviene consultar la actualización meteorológica de última hora antes de salir. En pocas palabras, se coloca entre las zonas con condiciones óptimas y sin interferencias de capas nubosas previstas. Si quieres saber cómo estará el tiempo el día del eclipse solar en la ciudad y municipio español de la comunidad autónoma de Castilla y León, capital de la provincia homónima, te detallamos las condiciones climáticas para verlo sin complicaciones.

La gente observa un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Sanka Vidanagama / AFP) / SANKA VIDANAGAMA

¿Se verá el eclipse solar total en Burgos?

Sí. El eclipse del 12 de agosto de 2026 será total en Burgos, donde la Luna cubrirá por completo el disco solar durante aproximadamente 1 minuto y 44 segundos. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa el comienzo del fenómeno astronómico a las 19:33 horas, el máximo a las 20:29 y la puesta de sol a las 21:20, pocos minutos antes de que termine la fase parcial.

El Sol estará muy bajo durante la totalidad —a unos 8 grados sobre el horizonte—, por lo que será fundamental escoger un espacio abierto y con una vista despejada hacia el oeste. Edificios, árboles altos o relieves cercanos pueden bloquear la observación en el momento más esperado.

Horario del eclipse solar en Burgos

Fase Hora local en Burgos Inicio del eclipse parcial 19:33 h Inicio estimado de la totalidad 20:28 h Máximo del eclipse 20:29 h Fin estimado de la totalidad 20:30 h Puesta de sol 21:20 h Fin del eclipse parcial Cerca de las 21:20 h

Los horarios son locales de España peninsular (CEST) y pueden variar por segundos según el punto exacto de observación. La referencia de Timeanddate también confirma que Burgos tendrá un eclipse total, con máximo a las 20:29 y una totalidad calculada en 1 minuto y 44 segundos.

Así estará el tiempo en Burgos el día del eclipse solar

La información meteorológica disponible a dos días del eclipse anticipa cielos mayoritariamente despejados, calor intenso y riesgo elevado de incendio en la provincia de Burgos. La previsión citada a partir de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala que podrían aparecer nubes de evolución en áreas de montaña del norte, por lo que las condiciones no serían idénticas en todo el territorio provincial.

Para quienes planean observar el eclipse solar total en Burgos capital, el panorama inicial es favorable si se mantiene esa tendencia. Aun así, las nubes, el humo de incendios o cambios locales de última hora pueden afectar la visibilidad, por lo que se recomienda revisar el parte actualizado durante la mañana y tarde del 12 de agosto.

¿Qué zonas de Burgos pueden tener mejor visibilidad durante el eclipse solar?

La clave no es solo encontrar un cielo despejado: también hace falta un horizonte oeste sin obstáculos. En Burgos, el eclipse ocurrirá al atardecer y el Sol tendrá poca altura, de modo que los miradores, campos abiertos y zonas elevadas con visión hacia el oeste pueden ofrecer una mejor experiencia que calles cerradas o áreas rodeadas de construcciones.

Evita detenerte en los márgenes de carretera o acceder a zonas restringidas. Si eliges un punto rural, planifica la llegada y salida con tiempo, respeta las indicaciones locales y extrema las precauciones ante el riesgo de incendio.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

Nunca mires al Sol directamente durante las fases parciales sin gafas de eclipse homologadas y en buen estado. El IGN advierte que la observación debe hacerse con protección específica; las gafas de sol convencionales, cámaras, teléfonos, radiografías o filtros caseros no protegen la vista adecuadamente.

Durante la breve fase de totalidad, cuando el Sol quede completamente cubierto, puede retirarse la protección únicamente mientras dure ese momento. En cuanto reaparezca la luz solar, hay que volver a colocarse las gafas de eclipse de inmediato.

Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse en Burgos

¿A qué hora será el eclipse solar en Burgos?

El fenómeno comenzará a las 19:33 h, alcanzará su máximo a las 20:29 h y tendrá una fase de totalidad de cerca de 1 minuto y 44 segundos.

¿El eclipse será total o parcial en Burgos?

Será un eclipse solar total. Desde Burgos, la Luna cubrirá completamente el Sol durante alrededor de 104 segundos, según el Instituto Geográfico Nacional.

¿Se podrá ver el eclipse si el cielo está nublado?

No con claridad. La previsión inicial favorece la observación por los cielos mayoritariamente despejados previstos en buena parte de Burgos, pero las condiciones pueden cambiar y algunas zonas del norte podrían registrar nubosidad de evolución.

¿Dónde conviene verlo en Burgos?

Busca un lugar seguro con horizonte despejado hacia el oeste, ya que el Sol estará muy bajo al comenzar la totalidad. Evita puntos con edificios, árboles altos o montañas que tapen esa dirección.

¿Necesito gafas especiales para ver el eclipse?

Sí. Durante todas las fases parciales debes usar gafas homologadas para eclipses solares. No utilices gafas de sol normales ni métodos caseros, ya que no protegen la vista de la radiación solar.