Mallorca será uno de los lugares privilegiados de España para observar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, ya que toda la isla se encuentra dentro de la franja de totalidad. La previsión disponible en la previa del fenómeno astronómico apunta a cielos casi despejados, ausencia de lluvia y buena visibilidad, aunque el calor será intenso y el Sol estará muy bajo sobre el horizonte durante la totalidad, por lo que las condiciones serían favorables, aunque el pronóstico todavía puede sufrir ajustes. Si quieres saber cómo estará el tiempo el día del eclipse solar en la isla española situada en la parte central del archipiélago balear, en el mar Mediterráneo, te detallamos las condiciones climáticas para verlo sin complicaciones.

España será uno de los principales escenarios del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no se veía desde hace más de un siglo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Se verá el eclipse solar en Mallorca?

La respuesta a si se podrá ver el eclipse solar en Mallorca es sí, ya que las condiciones meteorológicas previstas son favorables para ver el fenómeno astronómica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa una tarde estable, con pocas nubes o cielo casi despejado en Baleares, sin precipitaciones previstas y con viento flojo.

Sin embargo, hay un factor clave: la totalidad ocurrirá con el Sol situado muy cerca del horizonte occidental. Por ello, incluso con cielo despejado, una nube lejana o calima sobre el mar podría afectar la visibilidad en determinados puntos de la isla.

Así estará el tiempo en Mallorca el 12 de agosto

La previsión apunta a una jornada de temperaturas elevadas. Entre las 19:00 y las 21:00 horas, franja en la que tendrá lugar el eclipse, se esperan aproximadamente entre 30 °C y 32 °C, con humedad del 60% al 70%, lo que puede aumentar la sensación térmica.

Además, las alertas por altas temperaturas se mantendrán hasta las 19:00 en áreas del interior, sur y Serra de Tramuntana, donde las máximas podrían alcanzar los 37 °C o 38 °C. En la costa se espera marejadilla o marejada, con olas de entre 20 y 40 centímetros.

Pronóstico del eclipse solar en Mallorca

Condición Previsión para el 12 de agosto Cielo Casi despejado o con poca nubosidad Lluvia No se espera Temperatura durante el eclipse Entre 30 °C y 32 °C Viento Flojo Riesgo para la visibilidad Nubes bajas, calima o bruma en el horizonte oeste Panorama general Favorable para observar la totalidad

La previsión puede cambiar antes del evento, por lo que conviene consultar las actualizaciones de AEMET el mismo miércoles, especialmente si se planea desplazarse a un mirador, playa o zona elevada.

¿A qué hora será el eclipse solar en Mallorca?

En Palma de Mallorca, el eclipse parcial comenzará alrededor de las 19:38 horas. La fase de totalidad está prevista para las 20:31 y durará aproximadamente 1 minuto y 36 segundos; el máximo del fenómeno llegará cerca de las 20:31:48.

El final visible del eclipse coincidirá prácticamente con la puesta de sol, prevista en torno a las 20:49 horas. Debido a que el astro estará a muy baja altura, es importante elegir un lugar con una vista completamente despejada hacia el oeste.

Horario del eclipse solar en Palma de Mallorca

Inicio de la fase parcial : 19:38 horas

: 19:38 horas Inicio de la totalidad : 20:31 horas

: 20:31 horas Máximo del eclipse : 20:31 horas aproximadamente

: 20:31 horas aproximadamente Fin de la totalidad : 20:32-20:33 horas

: 20:32-20:33 horas Puesta de sol y final de visibilidad: cerca de las 20:49 horas

Los horarios pueden presentar pequeñas variaciones según el punto exacto de observación dentro de Mallorca.

Dónde mirar para ver el eclipse solar

Para aumentar las posibilidades de disfrutar el eclipse solar desde Mallorca, se recomienda buscar zonas con horizonte abierto hacia el oeste o suroeste. La ubicación será decisiva porque, durante la totalidad, el Sol estará a solo unos pocos grados sobre el horizonte.

Entre las áreas recomendadas por guías locales figuran la costa suroeste entre Andratx y Calvià, sectores de Llucmajor como Cap de Regana y Cap Blanc, y el litoral de Santanyí entre Colònia de Sant Jordi y Cap de ses Salines.

Recomendaciones para observar el eclipse solar con seguridad

No mires al Sol directamente durante las fases parciales del eclipse. Usa únicamente gafas homologadas para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2; las gafas de sol comunes no ofrecen protección suficiente.

Llega con anticipación, especialmente si acudirás a zonas costeras o miradores.

Lleva agua, gorra, protector solar y ropa ligera por las altas temperaturas previstas.

Busca un punto sin edificios, montañas o vegetación que bloqueen la vista hacia el oeste.

Retira las gafas de eclipse solo durante la totalidad completa; vuelve a colocártelas en cuanto reaparezca cualquier parte brillante del Sol.

Evita detenerte o estacionar en vías no habilitadas y sigue las indicaciones de las autoridades locales.

La gente observa un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de Sanka Vidanagama / AFP) / SANKA VIDANAGAMA

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Mallorca

¿El eclipse solar del 12 de agosto será total en Mallorca?

Sí. En Palma de Mallorca se podrá observar un eclipse solar total, con una totalidad estimada de 1 minuto y 36 segundos.

¿Habrá nubes en Mallorca durante el eclipse?

La previsión disponible señala cielos casi despejados o con pocas nubes, sin lluvia y con buena visibilidad. Aun así, la nubosidad y la calima cerca del horizonte occidental podrían afectar la observación en algunos lugares.

¿A qué hora empieza el eclipse en Mallorca?

La fase parcial comenzará alrededor de las 19:38 horas y la totalidad iniciará cerca de las 20:31 horas en Palma de Mallorca.

¿Por qué es importante tener el horizonte despejado?

El eclipse ocurrirá al atardecer y el Sol estará muy bajo sobre el horizonte oeste durante la totalidad. Por eso, una nube distante, bruma o un obstáculo físico puede impedir ver el fenómeno, aunque el cielo sobre el observador parezca despejado.