España será testigo principal de un hecho histórico. El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto es un evento único que se podrá visualizar en el territorio español. Sin embargo, hay municipios donde el fenómeno se aprecia en su totalidad y en otras zonas de manera parcial. Por ello, hay expectativas por el pronóstico del tiempo y la nubosidad.

León es una ciudad histórica de España y está ubicada en el noroeste de la península ibérica de la comunidad autónoma de Castilla y León. Resalta por su arquitectura, la amabilidad de su población y los campos.

¿Se podrá ver el eclipse solar en León?

En León sí se podrá ver el eclipse solar . La franja de totalidad cruzará completamente el territorio leonés, ofreciendo en diversos puntos de la ciudad más de un minuto de oscuridad en total en el atardecer.

España se prepara para un momento único que no se ve en la Península desde hace más de 100 años: un eclipse solar total. Conoce la trayectoria que traspasará en todo el país. (Foto: Instituto Geográfico Nacional) / Jairo Rúa

¿A qué hora se verá el eclipse solar en León?

El eclipse solar en León empezará a las 20:28 horas y terminará a las 21:22 horas. La totalidad del eclipse será entre las 20:28 horas y las 20:30 horas. La duración será de un minuto con 45 segundos.

Hora de inicio Horario del máximo Duración Hora del fin del eclipse 19:33 horas 20:29 horas 1 min y 45 segundos. 21:22 horas

¿Cómo estará el tiempo en León durante el eclipse solar?

Se pronostica que durante el eclipse solar en León habrá una temperatura entre 34°C (a las 20:00 horas) y 28°C (a las 21:00 horas). La probabilidad de lluvia es 0% y 20% de humedad. La velocidad del tiempo será 14 km/h.

¿Cómo estará la nubosidad en León durante el eclipse solar?

Se descartó nubosidad en León durante el eclipse, por lo que se podrá visualizar sin interferencias de capas nubosas. Condiciones óptimas para disfrutar de este hecho histórico.