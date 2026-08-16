Lo que parece ser un espacio completamente vacío podría esconder una actividad cuántica mucho más compleja de lo que se pensaba. Un nuevo estudio ofrece la evidencia más sólida hasta ahora de que los campos magnéticos extremos de una estrella magnética o magnetar pueden modificar las propiedades del vacío y hacer que la luz se comporte de una manera similar a cuando atraviesa un prisma.

La investigación, liderada por Rachael Stewart, estudiante de posgrado en Física de George Washington University, analiza las señales procedentes de un magnetar y respalda una predicción realizada hace casi 90 años.

“La información que obtuvimos al observar el núcleo de esta estrella distante también nos da pistas sobre la naturaleza del tejido de la realidad tal como la conocemos, y eso me parece increíble”, afirmó Stewart en un comunicado.

¿Qué ocurre realmente en el vacío del espacio?

La idea se remonta a 1936, cuando el físico alemán Werner Heisenberg y su estudiante Hans Euler propusieron que el espacio nunca está completamente vacío. Según su planteamiento, incluso el vacío contiene una especie de actividad formada por partículas virtuales, incluidos electrones y sus contrapartes de antimateria, los positrones.

En condiciones normales, esta actividad cuántica permanece prácticamente invisible; sin embargo, los científicos predicen que un campo magnético extremadamente poderoso puede alterar la manera en que la luz se desplaza por el vacío. Este fenómeno recibe el nombre de birrefringencia del vacío y hace que las ondas de luz se alineen con mayor intensidad en una dirección determinada.

“Detectar la birrefringencia del vacío requiere un campo magnético más de 100 millones de veces más fuerte que cualquiera que hayamos producido en la Tierra. Afortunadamente, la naturaleza nos ha proporcionado los magnetares, que son los laboratorios cósmicos perfectos para buscar este efecto”, explicó Marcus Lower, astrofísico de Swinburne University.

Los investigadores observaron un magnetar y detectaron una polarización de rayos X que coincide con el comportamiento esperado por la birrefringencia del vacío. (Foto: NASA/Pablo Garcia)

Un magnetar se convierte en el laboratorio perfecto

Los magnetares, también conocidos como estrellas magnéticas, son restos extremadamente densos de estrellas masivas que explotaron y concentran los campos magnéticos más poderosos conocidos del universo. Estos objetos, que pueden tener aproximadamente el tamaño de una ciudad, ofrecen condiciones imposibles de reproducir en un laboratorio terrestre.

“Ya no solo estamos estudiando objetos astronómicos; los estamos utilizando para poner a prueba las leyes de la naturaleza”, señaló Michela Negro, astrofísica de Louisiana State University y coautora del estudio.

Los investigadores utilizaron el telescopio espacial IXPE de la NASA para observar el magnetar 1E 1547-5408 durante marzo y abril de 2025. El objeto gira una vez cada dos segundos y tiene la particularidad de emitir ondas de radio de manera constante.

Los científicos complementaron los datos con observaciones de otro telescopio de rayos X instalado en la Estación Espacial Internacional y con radiotelescopios de Australia y Sudáfrica.

Dos señales apuntan al extraño fenómeno

Los datos proporcionaron dos pistas importantes. Primero, los rayos X detectados por IXPE estaban casi tres veces más polarizados que los observados en fuentes similares, una diferencia que los modelos convencionales sobre la emisión de la superficie de una estrella de neutrones no podían explicar por sí solos.

La segunda señal fue todavía más reveladora: la polarización de los rayos X apuntaba en la misma dirección que el campo magnético del magnetar, coincidiendo además con el patrón observado previamente en sus ondas de radio. Para el equipo, la combinación de ambas características hace que la birrefringencia del vacío sea la explicación que mejor encaja con las observaciones.

“Es un poco un alivio porque significa que nuestras teorías todavía funcionan y que no hay nada roto en la física”, declaró Lower al medio australiano Michael West Media.

Los científicos esperan confirmar el resultado mediante futuras observaciones y nuevas misiones, incluida la propuesta GoSOX, además de simulaciones informáticas más precisas.

“Con estos datos futuros y nuestras simulaciones actualizadas, finalmente podremos completar la búsqueda que Heisenberg comenzó hace casi 90 años”, agregó Lower.

La investigación fue publicada el 5 de agosto de 2026 en la revista científica Nature.

Explicado de forma sencilla: cómo una estrella extrema confirmó un misterio cuántico de hace 90 años

Resumen del artículo: unos científicos utilizaron los campos magnéticos extremos de un magnetar (los restos hiperdensos de una estrella masiva) para comprobar una teoría planteada hace casi 90 años: el espacio vacío no está realmente vacío, sino lleno de una compleja actividad cuántica capaz de alterar el paso de la luz.

Analizando datos de telescopios espaciales y terrestres, los investigadores confirmaron este fenómeno que es invisible en condiciones normales.