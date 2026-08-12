Zaragoza será uno de los puntos de España desde los que podrá observarse el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. La previsión apunta a una jornada estable, sin lluvia prevista y con temperaturas que pueden alcanzar los 40 °C, aunque la presencia de intervalos nubosos durante la tarde podría afectar la visibilidad en algunos momentos. Es decir, el fenómeno astronómico podrá observarse si las condiciones del cielo lo permiten. La fase total está prevista hacia las 20:29 hrs (horario peninsular español) y durará alrededor de 1 minuto y 23 segundos. Si quieres saber cómo estará el tiempo el día del eclipse solar en la capital de la provincia homónima y de la comunidad autónoma de Aragón, te detallamos las condiciones climáticas para verlo sin complicaciones.

Horarios y canales para ver EN DIRECTO el eclipse solar que se realizará hoy miércoles 12 de agosto. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

¿Se verá el eclipse solar total en Zaragoza?

La respuesta es sí. En Zaragoza, el fenómeno será un eclipse solar total: la Luna llegará a ocultar por completo el disco del Sol durante aproximadamente 1 minuto y 23 segundos. La fase parcial comenzará sobre las 19:35 horas; la totalidad está prevista alrededor de las 20:29, con el máximo de ocultación cerca de las 20:30.

El eclipse ocurrirá al atardecer, por lo que el Sol estará muy bajo en el horizonte oeste. Para tener una mejor vista, conviene elegir con tiempo un punto abierto y sin edificios, árboles o relieves que bloqueen la visibilidad hacia esa dirección.

Horario del eclipse solar en Zaragoza

Fase del eclipse Hora aproximada en Zaragoza* Inicio de la fase parcial 19:35 h Inicio de la totalidad 20:29 h Máxima ocultación 20:30 h Fin de la totalidad 20:30 h Fin de la fase parcial Entre 21:04 y 21:07 h

* Horarios locales de España peninsular, sujetos a ligeras variaciones según el punto de observación.

Así estará el tiempo en Zaragoza el 12 de agosto

La predicción de AEMET para Zaragoza contempla una probabilidad de precipitación del 0% durante el miércoles 12 de agosto, tanto entre las 00:00 y las 12:00 como entre las 12:00 y las 24:00 horas. La temperatura mínima prevista es de 24 °C y la máxima, de 40 °C.

En su parte especial para el eclipse, AEMET anticipa una situación de estabilidad en gran parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, durante la tarde pueden formarse nubes de evolución en el tercio este peninsular, un escenario que podría interferir con la observación en puntos de Aragón.

Por ello, la respuesta es que sí hay opciones de ver el eclipse en Zaragoza, especialmente por la ausencia de lluvia prevista, pero no es posible garantizar un cielo completamente despejado. La recomendación es consultar la actualización de AEMET durante la mañana y la tarde del 12 de agosto antes de desplazarse al lugar de observación.

Recomendaciones para ver el eclipse solar con seguridad

No mires al Sol directamente durante las fases parciales. Solo se puede observar a simple vista durante los breves instantes de totalidad, cuando el Sol esté completamente cubierto por la Luna.

Usa gafas para eclipses con certificación ISO 12312-2 ; las gafas de sol convencionales no protegen la vista.

; las gafas de sol convencionales no protegen la vista. Si utilizarás prismáticos, telescopio, cámara o móvil, instala un filtro solar específico delante del objetivo.

Llega antes de las 19:30 horas , ya que se esperan concentraciones de público en diversos puntos de Zaragoza.

, ya que se esperan concentraciones de público en diversos puntos de Zaragoza. Lleva agua, protector solar y ropa ligera: AEMET prevé una máxima de 40 °C en la ciudad.

en la ciudad. Busca una zona con horizonte oeste despejado, pues el eclipse se producirá cuando el Sol esté bajo.

Revisa esta nota para que conozcas los mejores lugares para ver el eclipse solar total en Zaragoza este 12 de agosto de 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Zaragoza

¿A qué hora será el eclipse solar total en Zaragoza?

La fase parcial empezará alrededor de las 19:35 horas. La totalidad comenzará aproximadamente a las 20:29 y durará cerca de 1 minuto y 23 segundos.

¿El eclipse solar se verá completo en Zaragoza?

Sí. Zaragoza se encuentra dentro de la franja de totalidad, por lo que la Luna cubrirá completamente el Sol durante poco más de un minuto.

¿Lloverá en Zaragoza durante el eclipse del 12 de agosto?

La previsión de AEMET consultada el 10 de agosto marca un 0% de probabilidad de precipitación para el miércoles 12, tanto en la primera como en la segunda mitad del día.

¿Habrá nubes durante el eclipse en Zaragoza?

La previsión general señala estabilidad y ausencia de lluvia, pero AEMET advierte de la posible formación de nubes de evolución durante la tarde en el tercio este peninsular. Por eso, la visibilidad dependerá de la evolución meteorológica de última hora.

¿Se puede mirar el eclipse sin gafas?

Únicamente durante la totalidad, cuando el Sol quede completamente oculto, y durante alrededor de 1 minuto y 23 segundos. Fuera de ese intervalo, se deben usar gafas homologadas para eclipses con certificación ISO 12312-2.