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No dejar la ola

“El futuro es generoso. Se viene un ciclo de precios muy altos del cobre”.

Federico Salazar
Por

Periodista

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Resumen

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Ilustración: Composición GEC
Ilustración: Composición GEC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, habló sobre el manejo económico (El Comercio, 7/8/2026). Tiene buenas intenciones para el manejo fiscal, pero los medios para sostenerlo no son adecuados.

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