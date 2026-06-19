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Resumen

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Peru crecimiento economico
Peru crecimiento economico
Por Christian Silva

El Banco Central de Reserva (BCR) elevó su proyección de crecimiento económico de 3,2% -estimado en el Reporte de Inflación de marzo- a 3,4%, sostuvo Julio Velarde, presidente de la institución, en la presentación del Reporte de Inflación de junio.