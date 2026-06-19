El Banco Central de Reserva (BCR) elevó su proyección de crecimiento económico de 3,2% -estimado en el Reporte de Inflación de marzo- a 3,4%, sostuvo Julio Velarde, presidente de la institución, en la presentación del Reporte de Inflación de junio.

Velarde indicó que la previsión del PBI no primario se elevó en 4,7%, mientras que en el PBI primario se espera una caída de 1,6%.

Además, el BCR mantuvo su proyección de crecimiento para el 2027 en 3,2%.

Respecto a la inversión privada, el BCR aumentó su proyección de 9,5% a 12,5%.Asimismo, indicó que la inversión minera crecería 11% este año y la inversión no residencial y no minera aumentaría un 16,7%.

Velarde precisó que las cifras de abril y mayo del importe de bienes de capital y de construcción muestran que el crecimiento de la inversión privada en esos meses habría sido cercano al 15%.

Además… PBI primario De acuerdo con el BCR, en los sectores primarios, se proyecta una contracción de la pesca de 28,3%, así como de los hidrocarburos y de la manufactura por 6,2%, cada uno. En cambio, el sector agropecuario y el de la minería metálica aumentarían 0,3% cada uno este año.

Fenómeno de El Niño

Por otro lado, Velarde indicó que el Fenómeno de El Niño podría tener un impacto negativo en el crecimiento que oscile entre 0,7 y 0,8 puntos porcentuales (pp.) este año, y entre 0,8 y 0,9 pp. el 2027.

Justamente, la proyección del BCR, contempla efectos negativos en sectores primarios, como el agro, la pesca y la manufactura. En los sectores no primarios, el efecto sería de -0,2 puntos este año, y -0,3 puntos en el 2027.

El Banco espera un Niño de fuerte intensidad, parecido al que afectó al Perú en el 2017.

Inflación

El BCR estimó que la inflación anual cerrará el 2026 en 3,8% y convergería a un 2% para el 2027.

Velarde precisó que este indicador se elevó fuertemente en marzo y abril, mientras que en mayo, fue negativo.

Con un descenso en los precios de los combustibles -frente al acuerdo entre Estados unidos e Irán-, el BCR espera una moderación de los precios.

“Probablemente en los meses que vienen, desde mayo, la inflación anualizada sí va a estar por debajo del 2%, aunque estará la incertidumbre del impacto de El Niño”, precisó.

Por otro lado, Velarde recordó que los términos de intercambio se ubican en su más alto nivel en 76 años. Justamente, el BCR proyecta que el país alcanzará los US$118.171 millones este año y los US$120.758 millones en el 2027.

Asimismo, la balanza comercial cerraría el 2026 cerca a los US$50.000 millones, y el 2027, en US$48.328 millones.

En cuanto al déficit fiscal, Velarde sostuvo que este año cerraría en 1,8%. Además, frente al incremento del PBI nominal, se espera que la deuda pública disminuya este 2026 a 28,2% del PBI.