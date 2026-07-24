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“El pastor y los lobos” es lo nuevo de Santiago Roncagliolo. (Foto: Planeta y Agencias)
“El pastor y los lobos” es lo nuevo de Santiago Roncagliolo. (Foto: Planeta y Agencias)
Por Enrique Planas

En la plaza del Vaticano, frente al templo, asiste a la audiencia general de León XIV. Lo ve llegar, subir al palio y recibe la bendición junto con otras 300 mil almas. Imposible no emocionarse, me cuenta. Pero el escritor Santiago Roncagliolo no asiste a la ceremonia como un entusiasta hombre de fe. Recorre el pequeño Estado recabando información de fuentes cercanas al Santo Padre para escribir una compleja y detallada investigación sobre el hombre que en ese momento lo ve sosteniendo el báculo de San Pedro.

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