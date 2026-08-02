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Resumen

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Alejandro Villanueva lideró una generación que conquistó 6 títulos, rompió récords y estableció una forma de jugar que transformó para siempre al fútbol peruano. (Foto: El Comercio
Alejandro Villanueva lideró una generación que conquistó 6 títulos, rompió récords y estableció una forma de jugar que transformó para siempre al fútbol peruano. (Foto: El Comercio
/ ALONSO CHERO
Por Jorge Chávez Noriega

Desde sus primeros años, Alianza Lima construyó su identidad sobre la amistad, la lealtad y el espíritu de barrio. En la década de 1920, ese ambiente de hermandad y compañerismo hizo que sus futbolistas fueran conocidos como los íntimos. Además de su pasión por el fútbol, compartían reuniones, jornadas de trabajo y la vida cotidiana, forjando un vínculo que trascendía la cancha.

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