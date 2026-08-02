Desde sus primeros años, Alianza Lima construyó su identidad sobre la amistad, la lealtad y el espíritu de barrio. En la década de 1920, ese ambiente de hermandad y compañerismo hizo que sus futbolistas fueran conocidos como los íntimos. Además de su pasión por el fútbol, compartían reuniones, jornadas de trabajo y la vida cotidiana, forjando un vínculo que trascendía la cancha.

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Más de un siglo después, ese apelativo ya no solo identifica al club, sino también una manera de entender el fútbol desde la tradición y el sentido de pertenencia. Bajo esa premisa nace ‘Íntimos y Eternos’, el libro editado por El Comercio por los 125 años de la institución. Una obra que reconstruye el legado blanquiazul a través de 125 ídolos cuyas hazañas siguen vivas en la memoria de generaciones de hinchas.

Nacido en el corazón del club íntimo, Juan Joya anotó 48 tantos en 99 partidos con la camiseta blanquiazul. (Foto: El Comercio) / EL COMERCIO

“La identidad de un club se transmite, sobre todo, a través de sus historias. Aunque muy pocos vieron jugar a figuras como Alejandro Villanueva o Juan Valdivieso, cada generación se encarga de contar quiénes fueron y qué representan”, comenta Daniel San Román, editor de la publicación. “Cuando una institución consigue que sus historias sigan emocionando a personas que nacieron décadas después, deja de ser solo un equipo de fútbol para convertirse en parte de una tradición que trasciende el tiempo”, complementa.

HÉROES DE ÉPOCA

La elección de los 125 ídolos fue, probablemente, el mayor desafío del proyecto. En ese sentido, San Román explica que la selección fue establecida por Alianza Lima a través del Consejo Editorial Conmemorativo por los 125 años del club, integrado por representantes de la institución, investigadores e historiadores especializados. “Se definieron tres criterios: la contribución deportiva de cada jugador, su identificación con el club y el arraigo alcanzado entre la comunidad aliancista. A partir de esa selección, el equipo editorial asumió la investigación y redacción de los perfiles que dan forma al libro”, afirma.

Cornelio Heredia levantó trofeos con la misma serenidad con la que ordenaba el mediocampo. En sus manos, el que Alianza ganó en 1955. (Foto: El Comercio) / EL COMERCIO

De esta manera, el lector emprende un recorrido por las distintas etapas que marcaron la historia del club blanquiazul: desde sus orígenes en el barrio de Chacaritas, en el Cercado de Lima, pasando por el Equipo de Oro de los años 30, el Rodillo Negro de los sesenta, la generación dorada de los setenta y los Potrillos de las décadas de 1980 y 1990, hasta llegar a la actualidad.

Con su gambeta endiablada, Hugo Sotil hizo del espacio mínimo una ventaja y del talento una expresión inolvidable del fútbol aliancista. / RICARDO NAVARRO

Tras convertir el penal decisivo del campeonato de 2001, Waldir Sáenz celebró vistiendo un polo con la imagen de Sandro Baylón. (Foto: El Comercio) / ROLLY REYNA

Detrás de cada página hubo un minucioso trabajo de verificación. Cada perfil y cada episodio fueron contrastados junto con el equipo de Historia de Alianza Lima, cuya labor fue decisiva para validar fechas, trayectorias y el contexto de cada protagonista. Fruto de esa investigación, el libro reconoce a los ídolos del Equipo de Oro como campeones absolutos de 1934. “El proceso demandó largas jornadas de revisión, consulta de fuentes y debate para alcanzar el mayor rigor histórico posible”, sostiene el editor.

Jefferson Farfán regresó para cerrar su historia donde empezó: levantando títulos junto a la hinchada blanquiazul. (Foto: El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCED

El mismo cuidado se trasladó al aspecto visual de la obra. El equipo de Fotografía y Archivo del Decano emprendió una exhaustiva búsqueda e identificación de imágenes, verificando su autenticidad y que cada fotografía correspondiera al momento y al contexto histórico adecuados. Así, el libro no solo reconstruye la historia de Alianza Lima con palabras, sino también a través de un valioso testimonio gráfico. //

Una colección de lujo

‘Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos’ ya está disponible a un precio de S/99. La publicación, editada por El Comercio, cuenta con una cuidada edición de tapa dura y envío gratuito a cualquier punto del país. Además, la compra incluye una suscripción digital anual a El Comercio, con acceso ilimitado a los contenidos de elcomercio.pe.

La presentación oficial del libro se realizará el 3 de agosto durante la Feria Internacional del Libro de Lima, en el marco de las celebraciones por los 125 años del club blanquiazul.