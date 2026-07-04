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Resumen

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Gracias a su enorme capacidad de adaptación, el tejido muscular puede fortalecerse y desarrollarse a cualquier edad.
Gracias a su enorme capacidad de adaptación, el tejido muscular puede fortalecerse y desarrollarse a cualquier edad.
/ Evellyn Ventura
Por Maca Bustamante

Cuando pensamos en envejecimiento, solemos enfocarnos en las arrugas, las canas o los cambios hormonales. Pero hay algo mucho más importante que ocurre de forma silenciosa a medida que pasan los años: la pérdida de masa muscular. Y no es un asunto exclusivo de deportistas. Nos afecta a todos.

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