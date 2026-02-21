No es falta de ganas, puede ser falta de hierro

Te levantas cansada. Entrenas, pero sientes que no rindes igual. Se te cae el pelo más de lo normal. Te cuesta concentrarte. Y lo atribuyes al trabajo, al estrés, a que “así es la vida adulta”. Y sí, podría ser… pero a veces no es tu agenda o el ritmo de vida. Tampoco es tu falta de disciplina o que estés haciendo algo mal. A veces es algo mucho más básico: tus reservas de hierro podrían estar gritando auxilio.

El hierro es un mineral esencial que forma parte de la hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en la sangre. Sin suficiente hierro, el oxígeno no llega eficientemente a los tejidos, y si tus células no reciben suficiente oxígeno, no pueden producir energía de manera óptima. Así de simple, así de biológico. Lo interesante es que el cuerpo no se “acostumbra” a funcionar bajo en hierro, solo compensa. Pero esto tiene un límite y pronto empieza a jugarnos en contra.

Y hablar de hierro no es solo hablar de anemia. Es hablar de oxígeno, metabolismo, rendimiento y energía celular. Muchas personas esperan a que el examen diga “anemia” para preocuparse. Pero antes de eso existe algo llamado deficiencia de hierro sin anemia. La hemoglobina puede estar dentro de rango, pero la ferritina (que refleja reservas de hierro) ya puede estar baja. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes? Pueden ir desde fatiga constante, palidez, caída de cabello, uñas frágiles, sensación de frío, bajo rendimiento deportivo hasta niebla mental.

No todo el hierro se absorbe igual, así que combinar bien los alimentos es fundamental. / nito100

Y en mujeres en edad fértil, esto es aún más relevante. La menstruación implica pérdida mensual de hierro. Si a eso sumamos dietas restrictivas, bajo consumo de carnes o problemas digestivos, el riesgo aumenta. No es casualidad que tantas mujeres vivan con energía a medias. Ahora, el hierro es importante, pero si haces ejercicio, el hierro importa todavía más. El deporte aumenta la demanda de oxígeno y también puede aumentar las pérdidas. Un nivel bajo de hierro puede traducirse en menor resistencia, más fatiga y recuperación más lenta.

Además, debemos considerar que absorberlo también es un arte y no todo el hierro se absorbe igual. El hierro hemo (de origen animal, como carnes rojas, hígado, pollo o pescado) tiene una biodisponibilidad más alta y se absorbe mejor. El hierro no hemo (de origen vegetal, como legumbres o espinacas) se absorbe en menor cantidad y también depende mucho del contexto. Por eso hablamos de combinaciones inteligentes (como yo les llamo): la vitamina C mejora la absorción de hierro, y esto se traduce en: lentejas + limón = mejor estrategia. Por otro lado, el café y el té justo después de comer pueden disminuir la absorción. No es que estén prohibidos, pero el momento en que lo tomas sí importa.

Si haces ejercicio, el hierro es más importante aún, pues el deporte aumenta la demanda de oxígeno y puede incrementar las pérdidas. / skynesher

¿Y los suplementos?

No todos necesitan suplementarse, y hacerlo sin medir puede no ser buena idea. El exceso de hierro también puede generar estrés oxidativo. Lo ideal es evaluar con análisis (hemoglobina, ferritina, saturación de transferrina) y decidir con criterio clínico. Más no siempre es mejor.

El cansancio constante no es una medalla de productividad. No es “normal”. No es solo que trabajas mucho. A veces es un nutriente pidiendo atención. El hierro no es glamoroso como el colágeno ni ‘trendy’ como el magnesio, pero es profundamente esencial. Es el mineral que permite que literalmente respires energía. Así que antes de pensar que necesitas otro café o que tu agenda no te deja vivir, dale una revisada a esas reservas y deja de sobrevivir para empezar a rendir. //