Horóscopo de HOY, domingo 19 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: momento propicio para concretar sueños, hacer cosas en común y dejar crecer la armonía. Salud: evitará los esfuerzos. Sorpresa: la buena fortuna llega.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su fuerte encanto impactará en una persona que ansía conocerle y avanzar hacia un romance. Salud: un dolor se aliviará. Sorpresa: gastos en exceso.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: cierta persona le agradará pero una historia del pasado le hará dudar. No lo pasará por alto. Salud: una dieta sana será buena. Sorpresa: alguien estará triste.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: una falla de comunicación podría desgastar el compromiso pero habrá algo para resolver. Salud: las tensiones se disiparán. Sorpresa: una ausencia se notará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: las afinidades serán un tesoro en la pareja y darán paso a una renovada intimidad y armonía. Salud: una consulta dará tranquilidad. Sorpresa: discusión tensa.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: conflictos que cree superados resurgen y crean zozobra pero la relación estará a salvo. Salud: se cuidará en las comidas. Sorpresa: secreto revelado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: demandará una atención que cree no recibir y la respuesta le colmará de dicha. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: una herida sanará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su fuerte encanto atraerá a la persona menos imaginada, pero se divertirá. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: un engaño quedará expuesto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se conjugarán bellos momentos que disfrutarán en pareja y serán inolvidables. Salud: molestias en las rodillas. Sorpresa: una solución no llegará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: momento para acercarse a la persona que le atrae e invitarla a charlar. Salud: iniciará deportes o gimnasia. Sorpresa: llamado desconcertante.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la rutina será un problema si no propone iniciativas para la intimidad en la pareja. Salud: disfrutará de gran bienestar. Sorpresa: una coincidencia no lo será.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: aunque haya roces y afecten la expresión de la calidez en la pareja, pronto los revertirá. Salud: se cuidará de los tropiezos. Sorpresa: opción acertada.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INGENIOSA PERO CON CARÁCTER. SE RELACIONA MEJOR A PARTIR DE SU BUEN HUMOR.