Horóscopo de HOY, domingo 19 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: momento propicio para concretar sueños, hacer cosas en común y dejar crecer la armonía. Salud: evitará los esfuerzos. Sorpresa: la buena fortuna llega.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: su fuerte encanto impactará en una persona que ansía conocerle y avanzar hacia un romance. Salud: un dolor se aliviará. Sorpresa: gastos en exceso.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: cierta persona le agradará pero una historia del pasado le hará dudar. No lo pasará por alto. Salud: una dieta sana será buena. Sorpresa: alguien estará triste.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: una falla de comunicación podría desgastar el compromiso pero habrá algo para resolver. Salud: las tensiones se disiparán. Sorpresa: una ausencia se notará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: las afinidades serán un tesoro en la pareja y darán paso a una renovada intimidad y armonía. Salud: una consulta dará tranquilidad. Sorpresa: discusión tensa.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: conflictos que cree superados resurgen y crean zozobra pero la relación estará a salvo. Salud: se cuidará en las comidas. Sorpresa: secreto revelado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: demandará una atención que cree no recibir y la respuesta le colmará de dicha. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: una herida sanará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su fuerte encanto atraerá a la persona menos imaginada, pero se divertirá. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: un engaño quedará expuesto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: se conjugarán bellos momentos que disfrutarán en pareja y serán inolvidables. Salud: molestias en las rodillas. Sorpresa: una solución no llegará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: momento para acercarse a la persona que le atrae e invitarla a charlar. Salud: iniciará deportes o gimnasia. Sorpresa: llamado desconcertante.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: la rutina será un problema si no propone iniciativas para la intimidad en la pareja. Salud: disfrutará de gran bienestar. Sorpresa: una coincidencia no lo será.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: aunque haya roces y afecten la expresión de la calidez en la pareja, pronto los revertirá. Salud: se cuidará de los tropiezos. Sorpresa: opción acertada.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INGENIOSA PERO CON CARÁCTER. SE RELACIONA MEJOR A PARTIR DE SU BUEN HUMOR.
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