Horóscopo de HOY, martes 11 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto se postergará por asuntos ajenos pero los superará con carácter. Amor: aunque se resista, el diálogo será lo que armonice los momentos de la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegarán visitantes con negocios o proyectos nuevos; se interesará con cautela. Amor: si deja de lado la obstinación, destrabará el camino que profundiza el romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá una reunión en la que habrá un productivo intercambio de opiniones. Amor: los sentimientos tendrán que ser expresados y la relación comenzará a crecer.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su entorno comprenderá cuál es su meta y el camino para llegar con éxito. Amor: tendrá pequeñas atenciones que lograrán que obtenga una sonrisa de alguien distante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su liderazgo podría ser desafiado pero su entorno lo elegirá para seguir adelante. Amor: un entredicho familiar le fastidiará, pero convencerá a su pareja de hacer un viaje.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que posee una habilidad para negociar que muchos envidiarán. Amor: si está sin compromiso, alguien se acercará con una intención romántica.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado las metas de los demás y se concentrará en tener éxito. Amor: su fuerte encanto será percibido como impactante y alguien del entorno se acercará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá situaciones difíciles mientras algunos no ayudan en nada. Amor: un encuentro fortuito pasará a ser amoroso en el momento menos imaginado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una meta dejará de estar a su alcance pero verá que hay otras. Amor: surgirá una actitud irritante en la relación y querrá que se aclare de inmediato.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el cumplimiento de las metas despertará numerosos elogios. Amor: alguien con el que tuvo una relación efímera se presentará para sanar heridas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien del entorno cometerá un error que podría arriesgar un proyecto. Amor: un momento de indecisión podría causar un malentendido y posibles discusiones.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia positiva generará otros desafíos y mejores ingresos. Amor: elegirá no estar en medio de rencillas familiares; querrá estar con una bella persona.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENTIMENTAL Y CURIOSA. SE ESFUERZA POR MANTENER LA CALIDEZ MUTUA.