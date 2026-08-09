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La presidenta Keiko Fujimori inicia su gobierno con 60% de aprobación, un nivel de respaldo cercano al registrado por varios de sus antecesores, pero a su vez muy superior al 39% con el que Pedro Castillo comenzó su mandato en 2021, según la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio.
La presidenta Keiko Fujimori inicia su gobierno con 60% de aprobación, un nivel de respaldo cercano al registrado por varios de sus antecesores, pero a su vez muy superior al 39% con el que Pedro Castillo comenzó su mandato en 2021, según la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio.
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De acuerdo con el estudio —efectuado a escala nacional del 5 al 7 de agosto—, un 24% desaprueba la gestión de la nueva presidenta, aunque el respaldo supera a la desaprobación de manera transversal en todas las regiones. Incluso en el sur, donde Fujimori obtuvo su menor apoyo electoral en las elecciones, registra 44% de aprobación frente a 39% de desaprobación. La mayor aprobación se concentra entre los jóvenes de 18 a 24 años, con 71%, lo que significan once puntos por encima del promedio nacional.
El voto de confianza ciudadano
El inicio del nuevo gobierno también está acompañado de expectativas favorables. Tras el cambio de mando, 62% de los encuestados se declara optimista respecto al futuro del país. Detrás de expectativa está una confianza en que la nueva administración impulsará la inversión privada, generará más empleo, mejorará la economía y contribuirá a recuperar el orden en el país.
La expectativa también alcanza al mensaje a la nación de Fujimori del pasado 28 de julio. El 62% afirma haber visto, escuchado o leído sobre el discurso presidencial y, entre quienes tuvieron conocimiento de este, 84% lo califica como positivo, frente a un 13% que lo considera negativo.
En medio de una de las principales preocupaciones ciudadanas, como lo es la inseguridad, el respaldo a una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia supera el 85%. Una amplia mayoría está de acuerdo con que los militares apoyen a la Policía en las calles y participen en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, entre otros.
Como señala Urpi Torrado, CEO de Datum, en su columna, los datos muestran un escenario favorable para el inicio de la nueva administración. El desafío será determinar cuánto de ese respaldo logra sostenerse en el tiempo cuando las expectativas ciudadanas empiecen a contrastarse con el desempeño del gobierno.
Cada presidente inicia su gestión en un contexto distinto. La situación económica, el resultado electoral, el nivel de polarización y las expectativas acumuladas influyen en la percepción. Aun así, históricamente el inicio de un mandato suele venir acompañado de una dosis de optimismo y de un período inicial de confianza.
Keiko Fujimori comienza su gobierno con 60% de aprobación. La cifra podría parecer simplemente cercana al promedio histórico de los presidentes que asumieron el poder en las últimas décadas. Sin embargo, adquiere otra dimensión cuando se compara con lo ocurrido cinco años atrás. Pedro Castillo inició su gestión sin el respaldo mayoritario de la población.
Asimismo, las segundas vueltas han dejado un país dividido, donde una parte importante del electorado no vota necesariamente a favor de una candidatura, sino en contra de la otra. La polarización electoral termina así trasladándose al inicio del gobierno y condicionando el margen de confianza con el que comienza una nueva administración.
En ese contexto, el 60% de aprobación de Fujimori representa algo más que una cifra favorable. Supone la recuperación de esa confianza inicial que se había perdido en 2021. Incluso entre quienes no votaron por ella parece existir cierta disposición a observar primero los resultados de su gestión.
Dos datos refuerzan esta lectura. Entre los jóvenes, Fujimori alcanza una aprobación de 71%, muy por encima de su promedio nacional. Este resultado coincide con una estrategia de comunicación presidencial particularmente activa en redes sociales. En el sur, donde obtuvo menor respaldo electoral y perdió la elección, la aprobación también supera a la desaprobación.
El 60% representa un buen punto de partida, pero también una responsabilidad. El ciudadano suele ser pragmático y la confianza inicial dependerá de los resultados que perciba en los próximos meses. Además, el escenario político no será sencillo. Casi la mitad de los encuestados anticipa una relación de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. En los próximos meses veremos cómo evoluciona esta relación y en qué medida influye en la capacidad del gobierno para responder a las expectativas de la población.
*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional.
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