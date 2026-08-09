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Resumen

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La presidenta Keiko Fujimori inicia su gobierno con 60% de aprobación, un nivel de respaldo cercano al registrado por varios de sus antecesores, pero a su vez muy superior al 39% con el que Pedro Castillo comenzó su mandato en 2021, según la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.