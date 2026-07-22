Según un análisis de El Comercio, hasta el momento se han registrado más de 50 actividades o acciones comunicadas a través de las redes sociales de la OPE, desde su presentación el pasado 3 de julio, luego de que Fujimori fuera proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta oficina, ubicada en la avenida Guardia Civil, en San Isidro, se ha convertido en una suerte de epicentro político al que llegan distintas figuras. A su vez, desde allí se ha concentrado toda la comunicación oficial del proceso de transición mediante cuentas en redes sociales creadas específicamente para la OPE, donde se difunden fotografías, videos de los encuentros sostenidos y pronunciamientos.

Una transición ajetreada

La agenda de transición de Fujimori fue tomando forma rápidamente conforme avanzaron los días. Los primeros gestos estuvieron dirigidos al ámbito internacional, con llamadas de los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Panamá, Guatemala y Chile, según las publicaciones oficiales de la OPE.

Luego, el foco se trasladó al frente interno con reuniones con excandidatos presidenciales como Jorge Nieto y Rafael López Aliaga, cuyas agrupaciones —el Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular, respectivamente— lograron representación en el nuevo Congreso bicameral. En ese mismo bloque destacó el encuentro con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, cuya continuidad en el cargo quedó prácticamente ratificada y fue, además, una de las primeras decisiones adoptadas.

Keiko Fujimori junto a Rafael López Aliaga durante su reunión en el marco de la transición presidencial.

Conforme avanzó la transición, la agenda también incorporó reuniones con gobernadores regionales, alcaldes —entre ellos, los provinciales de Puno y San Román (Juliaca)—, representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como coordinaciones con el gobierno saliente. Estas últimas quedaron reflejadas en los dos encuentros que sostuvo con el presidente José María Balcázar, el primero en la OPE y el segundo en Palacio de Gobierno.

Todo ello, en un lapso de casi tres semanas. Sin embargo, mientras su agenda pública se intensificaba de cara a la toma de mando, el contacto directo de Fujimori con la prensa se fue reduciendo, evidenciando una estrategia de comunicación basada en mensajes controlados. La última vez que declaró ante los medios fue el 9 de julio, durante una supervisión de los trabajos de limpieza del cauce del río Rímac junto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Tras esa fecha, la mandataria continuó con sus actividades, entre ellas el encuentro en la OPE con el excandidato Jorge Nieto el 14 de julio. También participó en la sesión solemne en la que recibió sus credenciales como presidenta para el período 2026-2031 y acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con Balcázar. Sin embargo, en ninguna de esas actividades volvió a responder preguntas de la prensa, mientras la transición entra ya en su fase final.

Agenda pública de Keiko Fujimori en la transición Agenda pública de Keiko Fujimori durante la transición Actividades difundidas por la Oficina de la Presidenta Electa entre el 3 y el 21 de julio de 2026. 03 de julio de 2026 Primera conferencia de prensa tras la proclamación del JNE 04 de julio de 2026 Llamada del presidente de Paraguay, Santiago Peña

Llamada de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández

Llamada del presidente de Honduras, Nasry Asfura

Llamada del presidente de Argentina, Javier Milei

Llamada del presidente de Panamá, José Raúl Mulino 05 de julio de 2026 Llamada del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi 06 de julio de 2026 Reunión con Enrique Valderrama, excandidato presidencial del Partido Aprista Peruano

Reunión en el BCR con Julio Velarde, donde se le invitió a mantenerse al frente de la institución

Recepción de carta de felicitación del Gobierno de Japón

Llamada de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España

Reunión con el embajador de China en Perú, Song Yang 07 de julio de 2026 Llamada del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo

Reunión con Wolfgang Grozo, excandidato presidencial de Integridad Democrática

Reunión con representantes de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARCANP)

Llamada con la lideresa venezolana María Corina Machado

Reunión con Carlos Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos

Anuncio de la designación de equipos sectoriales de transferencia

Reunión con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para coordinar acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño 08 de julio de 2026 Reunión con alcaldes de Puno y San Román-Juliaca

Reunión con Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú (JNOUAP)

Reunión con Rafael López Aliaga, excandidato presidencial de Renovación Popular e integrantes de la agrupación 09 de julio de 2026 Reunión y pronunciamiento conjunto con el mandatario José María Balcázar, desde la oficina de la presidenta electa.

Supervisión junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de obras de prevención ante el fenómeno El Niño

Reunión con la embajadora del Reino Unido en el Perú, Su-Lin Garbett-Shiels 10 de julio de 2026 Anuncio de pedido formal del equipo de transferencia de solicitar suspender contrataciones, designaciones o nombramientos por parte de la gestión saliente

Llamada del presidente de Chile, José Antonio Kast

Llamada con presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, entre otros integrantes de la institución 13 de julio de 2026 Reunión con César Acuña, excandidato presidencial de Alianza para el Progreso

Reunión con Carlos Espá, excandidato presidencial de SíCreo

Reunión con dirigentas de comedores populares

Reunión con alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo 14 de julio de 2026 Anuncio de reunión del vicepresidente, Miguel Torres, con el Colectivo por la Democracia de Cajamarca

Reunión con embajador de Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi

Reunión con Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno

Reunión con embajador del Reino de Marruecos 15 de julio de 2026 Llamada del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar

Publicación de la sesión solemne en donde el JNE entregó las credenciales que acreditan a Keiko Fujimori como la presidenta elegida para el período 2026-2031. 16 de julio de 2026 Ceremonia conmemorativa por el 205.° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la que se otorgó la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz a Julio Velarde.

Reunión con el presidente José María Balcázar en el Palacio de Gobierno

Reunión con la Conferencia Episcopal Peruana, en Jesús María

Reunión con alcaldes de Lima Norte 17 de julio de 2026 Mensaje en el Libertas Forum, organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid

Reunión con alcaldes de Lima y Callao

Reunión con representantes del Banco Mundial 18 de julio de 2026 Reunión con excombatientes y representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia "SGTO 2 EP Robert Delgado Viera" 20 de julio de 2026 Reunión con alcaldes provinciales de Piura para coordinar acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño

Reunión con el canciller Carlos Pareja

Reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del Programa Vaso de Leche de Lima y Callao 21 de julio de 2026 Reunión con el embajador de Chile en el Perú, Milenko Skoknic

Reunión con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) Fuente: Recopilación efectuada a partir de información de la Oficina de la Presidenta Electa.

La organización detrás de la transición

En diálogo con El Comercio, César Revilla, actual congresista y diputado electo para el período 2026-2031, consideró que Fujimori “es muy respetuosa de la transición, respetuosa de que aún no está en funciones y sabe de la trascendencia de sus declaraciones como presidenta electa son de alta repercusión”.

En esa línea, Revilla sostuvo que, mientras no asuma la Presidencia, “lo más prudente” para Fujimori es mantener cautela en sus declaraciones y que, una vez que jure el cargo, “seguro que va a tener una comunicación amplia con la prensa”.

Asimismo, señaló que primero debe hacerse un diagnóstico de cómo recibe el país —para lo cual el equipo técnico ya viene trabajando— y que, con base en esa evaluación, posteriormente podrá explicar abiertamente su plan de trabajo y el rumbo que buscará para el país.

“Creo que no es un tema de no querer declarar la prensa, sino es un tema de prudencia, de entender que hay distintas situaciones en este momento, inclusive de emergencia, que el gobierno saliente tiene que terminar entregando y cuando ella se haga cargo podrá declarar todo lo mencionado”, acotó.

Keiko Fujimori recibió a autoridades de Puno y San Román–Juliaca, como parte de la agenda difundida por la Oficina de la Presidenta Electa durante la transición. En la reunión también participó el congresista de Fuerza Popular, César Revilla.

La OPE instalada por Fujimori no forma parte de la estructura orgánica del Estado ni fue creada mediante una norma específica. Sin embargo, no se trata de un mecanismo tan inédito. Durante la transición del 2011, el entonces presidente electo Ollanta Humala implementó una figura similar para facilitar la coordinación del proceso de transferencia de gobierno. Esta operó en las instalaciones de la Representación Permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú, en el distrito de Magdalena.

Si se tuviera que trazar una suerte de organigrama de la OPE, este se distribuiría de la siguiente manera, según pudo conocer El Comercio. En la parte superior se ubica el despacho de Keiko Fujimori. Debajo opera una secretaria encargada de administrar su agenda, programar las reuniones y hacer seguimiento a los pedidos. En un tercer nivel se encuentra el equipo de asesores de confianza de la presidenta electa. En paralelo a todo ello funciona el equipo técnico de transferencia, encabezado por Marco Vinelli, del que dependen diversos grupos de trabajo temáticos.

Consultado por este Diario, Revilla explicó que existe una gran cantidad de reuniones, sobre todo con autoridades elegidas por voto popular y representantes nacionales de organizaciones sociales, que Fujimori ha podido atender directamente. En otros casos, se ha optado por derivarlas y agendarlas con los diputados y senadores electos para que puedan atender y escuchar las demandas. Agregó que, en este corto período, es “humanamente imposible” que la presidenta pueda recibir a todos. Por ello, en algunos casos se optó por derivar esas reuniones.

“Ella siempre trata de pasar a saludar a todos, la gente llega con mucho cariño (…). Ella trata de multiplicarse, pero también es humanamente imposible. Y en caso de algunas asociaciones o algunas regiones que quieren hablar directamente, hacer un pedido específico, ya los diputados y senadores estamos atendiéndolos, como es nuestro trabajo, bajo la función de representación”, expresó Revilla.

A juicio del legislador, la reunión más trascendental hasta el momento fue la que sostuvo Fujimori con los alcaldes provinciales de Puno y San Román-Juliaca, una región que reconoció como antagonista en el marco de las elecciones, pero con la que ahora —señaló— se debe abrir un proceso de reconciliación, sobre todo ante la amenaza del fenómeno de El Niño.

“Es una necesidad importante atender a Puno, reconciliarnos con todos los hermanos que puedan pensar distintos en la región Puno y poder demostrarles que ahora el sentido de urgencia del Estado ha vuelto y que durante esta emergencia van a haber problemas, pero que van a sentir la presencia del Estado ayudándolos, acompañándolos y que no se van a volver a sentir relegados”, expresó.

Sobre el gabinete, Revilla afirmó que esta ronda de reuniones avanza por una vía distinta y que será la propia Fujimori quien lo anunciará en su momento.

Lo que hay detrás

Para el analista político Enrique Castillo, la menor exposición de Keiko Fujimori ante la prensa responde a una preferencia por una comunicación más indirecta durante la etapa de transición, en la que se ha privilegiado la difusión de imágenes y videos de sus reuniones privadas, así como entrevistas con medios extranjeros, antes que un contacto frecuente con la prensa nacional. A su juicio, ello obedece a que todavía hay asuntos sobre los cuales no quiere pronunciarse, como la conformación del gabinete, las primeras medidas de gobierno o un eventual indulto a Pedro Castillo.

“Ella ha preferido una serie de instrumentos de comunicación más indirectos que en la relación con la prensa y puede ser justificable en la medida en que ella sabe, por ejemplo, de que la curiosidad de la prensa nacional va a estar dada en los nombres de los ministros, el nombre del primer ministro, las primeras medidas, qué podría pensar ella de un posible indulto a Pedro Castillo, en fin, de la problemática interna. Ahora se va a ser más difícil llegar a ella porque, además, no debe tener todavía respuestas muy concretas en algunos casos y, en otros casos, va a preferir la reserva”, expresó Castillo.

No obstante, sí cuestionó que se haya privilegiado a medios extranjeros para difundir información vinculada a asuntos de interés nacional, como la estrategia para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Asimismo, en su opinión, la denominación de la OPE resulta “demasiado personalizada” hacia la figura de Fujimori, aunque cuestiona la forma, mas no el fondo.

Keiko Fujimori y el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, durante el pronunciamiento conjunto que ofrecieron el 9 de julio en la Oficina de la Presidenta Electa (OPE).

Por su parte, el director de Vox Populi, Luis Benavente, consideró que la creación de la OPE busca dar “cierta formalidad” al periodo de transición comprendido entre la proclamación de los resultados y la asunción del mando. Se trata, señaló, de una etapa breve, pero de intensa actividad, en la que deben coordinarse asuntos internos —como la conformación del gabinete y las principales políticas del próximo gobierno—, así como una agenda externa que incluye reuniones con autoridades, representantes diplomáticos y dirigentes sociales.

“La presidenta electa y su equipo han decidido crear esta oficina que yo lo vería como un intento para manejar de manera más formal el vínculo con el país en esta breve etapa, para que no sea un vínculo casual. (…) Un país donde domina la informalidad en todo, y también, por cierto, en el campo de la comunicación política, eso le da cierta formalidad, permite manejar la construcción de una imagen”, expresó.

En ese contexto, Benavente sostuvo que, una vez concluida la transición, la presidenta electa debería retomar un mayor contacto con la opinión pública a través de la prensa. No obstante, estimó que la decisión de limitar sus declaraciones durante estas semanas responde a la necesidad de mantener en reserva asuntos sensibles, como la conformación del gabinete, por lo que esa cautela probablemente se extienda hasta la transferencia de mando.

“Supongo que va a retomar vínculo de declaraciones y entrevistas con los medios de prensa. No creo que sea el caso de Dina Boluarte, donde hubo temporadas muy largas de ‘sequías’ para la opinión pública; un gobernante, más aún en los tiempos actuales, debe tener una comunicación directa, una labor presidencial directa con la opinión pública, con la ciudadanía y el medio indicado es la prensa, sin lugar a duda”, aseveró.

En símil, Mabel Huertas, socia de 50+Uno, consideró que la menor exposición pública de Keiko Fujimori responde a una estrategia para controlar la narrativa en una etapa en la que aún debe adoptar decisiones sensibles, como la conformación de su gabinete. A su juicio, esa reserva resulta políticamente conveniente mientras se mantenga antes de la toma de mando, aunque advirtió que prolongarla después del 28 de julio sí podría convertirse en un problema.

“Es una estrategia de control de narrativas en realidad. Y yo creo que el silencio se debe a las preguntas que ella no va a poder o no quiere contestar, que básicamente es quiénes van a conformar su gabinete. Ella no solamente está en la etapa de reuniones con autoridades, sino en la etapa de conformar su gabinete y tomar decisiones que, ahora mismo, no podría adelantar a la prensa”, expresó.

Huertas estimó que Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular han optado por reducir sus apariciones ante la prensa mientras avanzan los preparativos para la conformación del gabinete y la elaboración del mensaje que ofrecerá al asumir el mando. No obstante, remarcó que esa estrategia debería concluir con el inicio del nuevo gobierno.

“Si este silencio se extiende después de 28 de julio, pues ahí sí se convertirá en un problema porque venimos de tener a un presidente como Pedro Castillo, que no comparecía ante la prensa, al igual que Dina Boluarte; entonces es importante que ella después de 28 de julio pueda atender a la prensa”, agregó.

Huertas también sostuvo que la figura de la OPE debería institucionalizarse para todos los gobiernos de transición, al considerar que fortalece la transparencia sobre las reuniones y coordinaciones previas al inicio de una nueva gestión. En esa línea, afirmó que la difusión constante de encuentros con autoridades, gremios y representantes de la sociedad civil busca proyectar una imagen de transparencia y diálogo.

Aunque con distintos matices, los tres analistas coincidieron en diferenciar la OPE del denominado caso Sarratea. Mientras Castillo sostuvo que las observaciones recaen en la forma y la denominación de la oficina, Benavente afirmó que se trata de “justamente lo opuesto de Sarratea”, por ser un espacio abierto y visible. Huertas, por su parte, consideró este tipo de oficinas como un mecanismo que debería institucionalizarse para transparentar las reuniones y las coordinaciones propias de la transición gubernamental.