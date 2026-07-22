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Resumen

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La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa no solo marcó el inicio de la transición, sino que también significó un cambio en su estrategia de comunicación. Con la creación de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), su agenda política se intensificó con llamadas con mandatarios extranjeros, reuniones con excandidatos presidenciales, autoridades regionales y locales, así como coordinaciones con el propio presidente José María Balcázar, entre otros. Sin embargo, en paralelo, el contacto directo con la prensa se ha hecho cada vez más esporádico. El pasado 9 de julio —hace 13 días— fue la última vez que respondió preguntas directas de la prensa nacional.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.