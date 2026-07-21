Declaraciones de Francis Allison, tras mantener una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori en su local partidario en San Borja. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Declaraciones de Francis Allison, tras mantener una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori en su local partidario en San Borja. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, visitó este martes a la presidenta electa, Keiko Fujimori, en sus oficinas de San Isidro, donde expresó su respaldo a la gestión que iniciará el próximo 28 de julio y planteó la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a la inseguridad ciudadana.

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