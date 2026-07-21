El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, visitó este martes a la presidenta electa, Keiko Fujimori, en sus oficinas de San Isidro, donde expresó su respaldo a la gestión que iniciará el próximo 28 de julio y planteó la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a la inseguridad ciudadana.

Tras la reunión, Allison señaló que acudió para manifestar su apoyo a la mandataria electa y destacó que el éxito de la próxima administración beneficiará al país en su conjunto.

“He venido a expresar nuestro apoyo a la presidenta electa Keiko Fujimori. Hay que entender que el éxito de su gobierno es el éxito de todos los peruanos”, declaró.

El aspirante al sillón municipal precisó que durante el encuentro abordaron temas relacionados con las prioridades del nuevo gobierno y no con su propuesta para las elecciones municipales.

En ese contexto, indicó que solicitó a Fujimori declarar en emergencia el sector Interior para facilitar la adquisición directa de bienes y equipos destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional.

“Hemos pedido que se declare en emergencia el sector Interior para que el gobierno pueda encontrar de manera directa todo lo que requiere nuestra Policía para que haga su trabajo de manera adecuada”, sostuvo.

Allison afirmó que la Policía Nacional enfrenta serias limitaciones logísticas y de equipamiento, lo que afecta su labor en la lucha contra la delincuencia.

“Tenemos una gran Policía con graves problemas de mantenimiento y equipamiento. Carece de pistolas y chalecos antibalas. Es fundamental que se declare en emergencia”, manifestó.

Asimismo, remarcó que Lima concentra aproximadamente un tercio de la población del país, gran parte de ella en situación de vulnerabilidad, por lo que consideró indispensable reforzar las capacidades del Estado para enfrentar la criminalidad en la capital.