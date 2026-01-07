Francis Allison, candidato distrital de Magdalena del Mar, se inscribió al partido Avanza País con miras a postular a la Municipalidad de Lima, tal y como había adelantado en declaraciones a “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”.

La ficha de afiliación fue remitida por Allison al partido político Avanza País - Partido de Integración Nacional este miércoles 7 de enero, último día en el que se permite la inscripción de personas que deseen ser candidatos en los comicios locales del 7 de octubre.

El 24 de diciembre del 2025, Allison comentó en “Siempre a las ocho” que tenía la intención de postular a la alcaldía de Lima con Avanza País. Ese mismo día, recordó que para ser candidato en el 2026 para la Municipalidad de Lima no necesita renunciar como burgomaestre de Magdalena. “Los alcaldes distritales que vamos a la provincial solo pedimos licencia 30 días antes de la elección. De ahí volvemos hasta el último día de la gestión”, precisó.

Según el portal Infogob, Francis Allison terminó su afiliación al partido Alianza Para el Progreso (APP), por el cual fue elegido en el 2022 como alcalde de Magdalena, el 3 de enero de este año, con lo que quedó expedito para inscribirse en otra agrupación política.

El Poder Ejecutivo convocó formalmente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 este 7 de enero, último día del plazo establecido por ley, con lo que se inicia el proceso de los comicios locales que se llevarán a cabo el domingo 7 de octubre.

Las autoridades que sean elegidas esa fecha comenzarán a ejercer los cargos en enero del 2027 hasta diciembre del 2030.