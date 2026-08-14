La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo este miércoles 19 de agosto los sorteos públicos para determinar la ubicación de los nombres y símbolos de las agrupaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El proceso se realizará de manera simultánea en diferentes locales oficiales a nivel nacional. Mientras que la ubicación de los partidos políticos nacionales se definirá en la sede central del organismo en Lima, el posicionamiento de los movimientos regionales será sorteado en cada una de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del país.

Este hito en el calendario electoral complementa otras acciones de preparación técnica que ejecutan los organismos del sistema electoral peruano. Previamente, según el sorteo público del 10 de junio de 2026, ya se había determinado que el bloque de partidos nacionales ocupará la parte superior de la cédula, mientras que los movimientos regionales se situarán en la sección inferior.

📌 La ubicación de los partidos políticos se sorteará en nuestra sede central en Lima, mientras que la de los movimientos regionales se determinará en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).



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Para la ejecución de los actos del miércoles se utilizarán bolilleros de donde se extraerán los bolillos asignados a cada organización que haya solicitado su inscripción de candidaturas ante los jurados electorales especiales. Este procedimiento administrativo garantiza que la distribución en el material de votación no sea arbitraria y responda estrictamente al azar.

Cada etapa del acto contará con la certificación de un notario público para dar conformidad a los resultados obtenidos en las diversas sedes. Asimismo, se ha invitado a representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec, la Defensoría del Pueblo y personeros de las agrupaciones políticas para actuar como veedores del proceso.

La ONPE ha precisado que, una vez definido el orden, solo podrían ocurrir modificaciones si el JNE dispone la exclusión o no inscripción definitiva de alguna candidatura. En tales circunstancias, los espacios no quedarán vacíos, sino que serán ocupados correlativamente por la organización inmediata inferior según el orden establecido en el sorteo.

JNE inicia proceso para Pacto Ético Electoral

En paralelo a la organización técnica, el Jurado Nacional de Elecciones impulsa el Pacto Ético Electoral para promover una campaña basada en el respeto y la integridad. Estas mesas de diálogo buscan que las agrupaciones políticas alcancen consensos sobre transparencia y debates de propuestas, fortaleciendo así la calidad democrática del proceso.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre, convocarán a la ciudadanía para elegir a sus nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales. La definición de la cédula este miércoles 19 marca el inicio de la etapa final de producción del material electoral necesario para la jornada de sufragio.