El sorteo estará a manos de la ONPE en varias sedes a nivel nacional. (Foto referencial: ONPE)
El sorteo estará a manos de la ONPE en varias sedes a nivel nacional. (Foto referencial: ONPE)
Por

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo este miércoles 19 de agosto los sorteos públicos para determinar la ubicación de los nombres y símbolos de las agrupaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.