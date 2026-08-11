icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marcos Cabrera (Renovación Popular), Eduardo Bless (Avanza País), Juan José Guevara (Acción Popular) y Carolina Mannucci (Somos Perú) en la disputa por el sillón municipal en San Miguel.
Marcos Cabrera (Renovación Popular), Eduardo Bless (Avanza País), Juan José Guevara (Acción Popular) y Carolina Mannucci (Somos Perú) en la disputa por el sillón municipal en San Miguel.
Por Martin Hidalgo

Los vecinos de San Miguel no ven con buenos ojos las figura de la reelección encubierta que aplica su actual alcalde Eduardo Bless, quien anunció que asumirá la candidatura municipal de Avanza País -pese a la prohibición de la reelección- debido a que la postulante oficial renunció a seguir en campaña. En la competencia existen pocos rostros nuevos porque muchos de los candidatos son identificados con el entorno del mismo Bless.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.