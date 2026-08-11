Los vecinos de San Miguel no ven con buenos ojos las figura de la reelección encubierta que aplica su actual alcalde Eduardo Bless, quien anunció que asumirá la candidatura municipal de Avanza País -pese a la prohibición de la reelección- debido a que la postulante oficial renunció a seguir en campaña. En la competencia existen pocos rostros nuevos porque muchos de los candidatos son identificados con el entorno del mismo Bless.

San Miguel se convirte en el primer distrito peruano incorporado a una red global de distritos de innovación, un modelo que promueve la colaboración entre academia, empresas, Estado y ciudadanía. Foto: Municipalidad de San Miguel.

Eduardo Bless ha sido alcalde en dos periodos no consecutivos. Su primer mandato data del periodo 2015-2018, precisamente en los años donde se instauró la prohibición a la reelección. Al no poder reelegirse, Bless postuló como primer regidor en la lista encabezada por Juan José Guevara. Dicha fórmula ganó las elecciones y, tras cuatro años, en 2022, Bless volvió a la Alcaldía de San Miguel.

Juan José Guevara, quien ha sido regidor y luego alcalde junto a Bless, hoy postula con Acción Popular. Mientras que, Marcos Cabrera, quien postuló como regidor en las listas de Bless y Guevara en 2014 y 2018, hoy se presenta como candidato de Renovación Popular. Cabrera ya se había presentado con el partido de Rafael López Aliaga en 2022, donde quedó segundo con poco más de 11 mil votos de diferencia con Bless.

“Es como si existiera una táctica para diversificar los votos, varios candidatos son amigos de Bless, y todos golpean a su competencia. Pero parece que hay espacio para un rostro nuevo, una nueva gestión”, alegó el vecino Alberto Carazas, de la zona de Maranga.

Los mismo opinó el vecino Raúl Dávila, también de la zona de Maranga, quien aseguro que San Miguel está en un punto de quiebre. “La gestión municipal necesita un cambio, un alcalde o alcaldesa que tenga mejor manera de planificar”, apuntó.

Somos Perú postula a la única mujer de la contienda, la empresaria Carolina Mannucci, quien asegura contar con experiencia en gestión pública y asesoría en contrataciones con el Estado. En entrevista con Tenemos que Hablar, el videopodcast de El Comercio, Mannucci se presentó como el rostro nuevo de la campaña. “Somos una gestión nueva y queremos llevar el legado de Alberto Andrade, con más orden y más seguridad”, dijo.

-Demandas-

Los vecinos Carazas y Dávila coincidieron que el mayor problema en San Miguel es la inseguridad. A la falta de presencia de serenazgos y cámaras de vigilancia, añadieron la demora en la respuesta de las centrales de monitoreos ante llamadas de emergencias.

También apuntaron a diversas problemáticas que pueden resumirse en la falta de orden en los espacios públicos. Respecto a los conciertos en la zona de la Costa Verde, ambos sostuvieron que se forma un tráfico del que ninguna autoridad se hace cargo.

“A esto se suma el problema de la falta de estacionamientos. Tenemos zonas que antes la recorrías en 5 o 7 minutos, y ahora te demoras media hora. San Miguel crece hacia arriba (en alusión a los edificios), pero los servicios otorgados a los vecinos no crecen al mismo ritmo. Lo único que exigimos es un crecimiento ordenado”, dijo el vecino Dávila.

Ocho candidaturas disputan el sillón municipal de San Miguel para las elecciones distritales de 2026.