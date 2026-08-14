Automóvil terminó partido en dos tras violento choque en San Miguel: una mujer murió. Foto: Captura de video/AméricaTV
Automóvil terminó partido en dos tras violento choque en San Miguel: una mujer murió. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Un fatal accidente se registró durante la madrugada de este viernes en el circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido luego de que el auto en el que viajaban chocara violentamente contra un poste de alumbrado público.

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