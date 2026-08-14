Un fatal accidente se registró durante la madrugada de este viernes en el circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido luego de que el auto en el que viajaban chocara violentamente contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo se desplazaba en dirección al Callao cuando una motocicleta le habría cerrado el paso. Ante esta situación, el conductor perdió el control del automóvil, se despistó y terminó impactando contra el poste. La fuerza de la colisión fue tal que el vehículo quedó prácticamente partido en dos.

Tragedia durante la madrugada en San Miguel: una mujer murió tras choque en la Costa Verde. Foto: Captura de video/AméricaTV

La mujer viajaba en el asiento del copiloto y murió en el acto debido a la violencia del impacto. En tanto, el conductor sufrió graves lesiones y fue trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece internado con pronóstico reservado, mientras las autoridades continúan recopilando información para determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

Bomberos y Policía atendieron la emergencia

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia, reportada minutos antes de las 12:30 a. m. de este viernes.

Agentes de la Comisaría de San Miguel establecieron un perímetro en la zona y realizaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Autoridades investigan si hubo piques ilegales

Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el accidente podría estar relacionado con los llamados piques ilegales que suelen realizarse en distintos puntos del circuito de playas de la Costa Verde.

Sin embargo, esta posibilidad aún se encuentra bajo investigación y será necesario determinar si la moto mencionada por las fuentes policiales tuvo participación directa en el accidente.

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