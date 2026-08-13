El CADE Educación 2026 cerró este jueves 13 de agosto. (Foto: Joel Alonso / GEC)
El CADE Educación 2026 cerró este jueves 13 de agosto. (Foto: Joel Alonso / GEC)
Por Redacción EC

Luego de dos jornadas dedicadas a analizar las principales brechas y desafíos del sistema educativo peruano, CADE Educación 2026 cerró este jueves 13 de agosto con una discusión centrada en el papel que deben asumir docentes y directivos frente a los cambios tecnológicos y en la necesidad de transformar la manera en que aprenden los estudiantes.

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