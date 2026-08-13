Luego de dos jornadas dedicadas a analizar las principales brechas y desafíos del sistema educativo peruano, CADE Educación 2026 cerró este jueves 13 de agosto con una discusión centrada en el papel que deben asumir docentes y directivos frente a los cambios tecnológicos y en la necesidad de transformar la manera en que aprenden los estudiantes.

El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, había iniciado con un diagnóstico que puso sobre la mesa problemas como la precariedad de la infraestructura educativa, las brechas de aprendizaje y los desafíos que supone la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las aulas.

Directores: menos administración y más liderazgo

Uno de los ejes de la segunda jornada fue el papel de los directores y docentes. Según cifras de TALIS 2025 presentadas durante el encuentro, los directores escolares dedican apenas el 21% de su tiempo a tareas de liderazgo pedagógico. Además, datos de Unesco señalan que el 68% de su tiempo, en 14 países de renta media, se concentra principalmente en tareas rutinarias de gestión.

Luis Guerrero, director del Instituto EducAcción, sostuvo que esta carga administrativa termina desplazando una de las funciones centrales de los directivos: mejorar la enseñanza.

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La formación de los profesores también entró en discusión. Lea Vezub, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la distancia entre la capacitación que reciben los docentes y aquella que realmente transforma sus prácticas. El 70% participa en cursos y seminarios fuera de su escuela, mientras solo el 44% lo hace en modelos colaborativos y redes de prácticas.

La IA ya está entre los docentes

La inteligencia artificial volvió a ocupar un espacio importante durante la jornada. Nueve de cada diez docentes ya utilizan herramientas de IA, pero apenas el 8% las ha incorporado como parte central de su metodología de enseñanza, según las cifras presentadas por Diego Castrillón, director de Partnership de uDocz.

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Ana María Raad, fundadora y CEO de REimagina, sostuvo que el desafío consiste en brindar a los maestros herramientas concretas para que la tecnología tenga un impacto efectivo en los aprendizajes. “La inteligencia artificial no reemplaza al maestro, lo potencia”, afirmó.

Entre las propuestas planteadas estuvieron mejorar la conectividad rural, capacitar a los docentes en el uso pedagógico de estas herramientas y establecer criterios claros de ética digital.

Aprender más allá de memorizar

Durante la jornada final también se puso la mirada en las capacidades que necesitarán los estudiantes para desenvolverse en un mundo marcado por el cambio tecnológico. Ben Nelson, fundador y CEO de Minerva Project, destacó habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad, la comunicación, la colaboración y la capacidad de adaptación.

Nelson cuestionó además una idea todavía presente en los sistemas educativos: recibir información no equivale necesariamente a aprender. “La exposición a la información no es igual al conocimiento adquirido, y el conocimiento no es lo mismo que el aprendizaje”, señaló.

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Cabe indicar que los puntos abordados en las sesiones sobre liderazgo y formación docente del CADE Educación 2026 formarán parte de la Hoja de Ruta que impulsa CADE Educación de IPAE Acción Empresarial para acelerar la recuperación de los aprendizajes y avanzar hacia un sistema educativo más pertinente, equitativo y preparado para los desafíos futuros.