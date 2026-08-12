El Gobierno designó a Alberto Jordán Brignole como nuevo viceministro del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter) este miércoles 12 de agosto, luego que no lograra un cupo para el Senado en las filas de Renovación Popular en las recientes elecciones generales del 2026.

El nombramiento se hizo oficial a través de la Resolución Suprema N° 221-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano, donde también se publicó la renuncia de su predecesor, Juan Leonidas Olivera García quien había asumido el cargo mediante una resolución previa este mismo año. Al formalizarse su salida mediante la Resolución Suprema N° 220-2026-IN, las autoridades le dieron las gracias por los servicios prestados a la nación.

Ambas disposiciones legales fueron emitidas con fecha 11 de agosto de 2026 y llevan la rúbrica de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Asimismo, los documentos cuentan con el refrendo del ministro del Interior, César Astudillo.

Alberto Jordán es nombrado viceministro de Orden Interno por Keiko Fujimori y el ministro César Astudillo.

Alberto Jordán Brignole posee una trayectoria en materia de seguridad ciudadana en Lima. Se ha desempeñado como gerente y asesor en esta materia para las municipalidades de Comas, La Molina, La Victoria y Magdalena del Mar, además de haber laborado recientemente como asesor en la Municipalidad de Lima.

En cuanto a su formación académica, el nuevo funcionario es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una licenciatura en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Adicionalmente, posee una maestría en Administración y Gestión Pública obtenida en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Candidaturas recientes de Alberto Jordán

Respecto a su trayectoria partidaria, Alberto Jordán registra participaciones en diversos procesos electorales con distintas agrupaciones. En las elecciones generales del año 2021, postuló al cargo de congresista de la República representando a la región Ica bajo las filas del partido Alianza Para el Progreso (APP), organización en la cual mantuvo una afiliación vigente entre septiembre de 2020 y junio de 2021.

En la actualidad, el viceministro mantiene una afiliación activa con el partido Renovación Popular desde julio de 2024. Bajo esta agrupación política, fue incluido como candidato al Senado de la República en el presente proceso electoral, sumando esta experiencia a sus previas postulaciones al Congreso registradas en los años 2011 y 2020.