Alberto Jordán trató de ser elegido parte del Senado por Renovación Popular. (Foto: Alberto Jordán)
Alberto Jordán trató de ser elegido parte del Senado por Renovación Popular. (Foto: Alberto Jordán)
Por Redacción EC

El Gobierno designó a Alberto Jordán Brignole como nuevo viceministro del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter) este miércoles 12 de agosto, luego que no lograra un cupo para el Senado en las filas de Renovación Popular en las recientes elecciones generales del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.