El Ministerio del Interior (Mininter) oficializó la designación de sus nuevos viceministros de Orden Interno y Seguridad Pública, según las resoluciones supremas publicadas este martes 8 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

Mediante la Resolución Suprema N° 230-2026-IN, se designó a Juan Carlos Sotil Toledo como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, en un cargo considerado de confianza.

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Asimismo, a través de la Resolución Suprema N° 231-2026-IN, se oficializó la designación de César Alberto Jordán Brignole como viceministro de Seguridad Pública, también en la condición de cargo público de confianza.

Ministro del Interior César Astudillo en el Congreso de la República

Las nuevas designaciones se producen luego de que el Poder Ejecutivo aceptara las renuncias de ambos funcionarios a los cargos que venían desempeñando dentro del Ministerio del Interior. Estas decisiones fueron formalizadas mediante las resoluciones supremas N° 228-2026-IN y N° 229-2026-IN.

En el caso de Alberto Jordán Brignole, deja el Viceministerio de Orden Interno, cargo al que había sido designado mediante la Resolución Suprema N° 221-2026-IN, para asumir ahora la conducción del Viceministerio de Seguridad Pública.

Por su parte, Juan Carlos Sotil Toledo deja el Viceministerio de Seguridad Pública, puesto al que llegó mediante la Resolución Suprema N° 219-2026-IN, y pasa a ocupar el cargo de viceministro de Orden Interno.

El ministro del Interior, César Astudillo, destaca supuestos “logros” de la lucha contra la delincuencia. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

De esta manera, ambos funcionarios intercambian responsabilidades al frente de los dos viceministerios del Mininter, áreas que tienen entre sus competencias la conducción de políticas vinculadas con el orden interno, la seguridad pública y las acciones destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana.

Las cuatro resoluciones supremas llevan la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro del Interior, César Astudillo, quienes refrendaron las disposiciones que formalizan los cambios en la estructura del sector.