El Ministerio del Interior oficializó los cambios en los viceministerios de Orden Interno y Seguridad Pública. (Foto: Julio Reaño/@photos.gec)
El Ministerio del Interior oficializó los cambios en los viceministerios de Orden Interno y Seguridad Pública. (Foto: Julio Reaño/@photos.gec)
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

El Ministerio del Interior (Mininter) oficializó la designación de sus nuevos viceministros de Orden Interno y Seguridad Pública, según las resoluciones supremas publicadas este martes 8 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

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