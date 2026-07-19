Ministerio del Interior moviliza más de 250 efectivos para labores de búsqueda y rescate. (Foto: Facebook / Ministerio del Interior - Indeci)
Ministerio del Interior moviliza más de 250 efectivos para labores de búsqueda y rescate. (Foto: Facebook / Ministerio del Interior - Indeci)
Por Redacción EC

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó más de 250 efectivos para atender la emergencia ocasionada por el sismo de magnitud 5.1 en la región Junín, registrado la noche del sábado 18 de julio con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

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