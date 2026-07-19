El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó más de 250 efectivos para atender la emergencia ocasionada por el sismo de magnitud 5.1 en la región Junín, registrado la noche del sábado 18 de julio con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales del Ministerio del Interior, señala que la Policía Nacional del Perú mantiene desplegadas acciones de búsqueda, rescate, atención y seguridad en las zonas afectadas por el sismo registrado en la región Junín.

“Para esta emergencia, se han movilizado más de 250 efectivos de las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas”, se lee en el comunicado.

Asimismo, comunicó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en coordinación con la PNP continúan realizando labores de búsqueda, rescate, remoción de escombros y evacuación de personas afectadas tras el fuerte sismo que remeció el centro del Perú.

“El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha desplegado más de 50 efectivos y 10 unidades para atender la emergencia”, según informó el Ministerio del Interior.

La entidad también de pronunció sobre las víctimas que dejó el fuerte sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín. La institución expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y con los damnificados tras el movimiento telúrico.

“El Ministerio del Interior expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y reafirma su compromiso de continuar articulando todos los esfuerzos necesarios para atender la emergencia, proteger la vida e integridad de la población y brindar asistencia oportuna a las familias afectadas”, finaliza el comunicado.