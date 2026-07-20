El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de la región Junín afectados por el sismo de magnitud 5.1 ocurrido el último fin de semana. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este lunes 20 de julio en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de la región Junín afectados por el sismo de magnitud 5.1 ocurrido el último fin de semana. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este lunes 20 de julio en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
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La declaratoria comprende los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca; así como Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.
De acuerdo con la norma, la medida tiene como finalidad ejecutar acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación frente a los daños ocasionados por el movimiento telúrico. Estas labores estarán a cargo del Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales involucrados, con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además de la participación de diversos ministerios.
El dispositivo también establece los bienes y servicios que podrán ser entregados como donaciones, conforme a la Ley N.° 30498, que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de ayuda en situaciones de desastres naturales. Asimismo, precisa que las acciones previstas serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Horas antes de la publicación del decreto, el presidente José María Balcázar anunció la emisión de la medida para reforzar la atención a las familias afectadas por el sismo y acelerar el envío de ayuda a los distritos y caseríos más alejados de la región.
El mandatario informó que los ministros de Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Salud, Educación y Trabajo fueron desplazados a Junín para coordinar la asistencia a la población. Asimismo, indicó que se continuará con el envío de alimentos, carpas y módulos de vivienda para atender a las familias damnificadas.
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Balcázar también señaló que un centenar de soldados del Ejército llegó a la región para apoyar en las labores de rescate, mientras que maquinaria pesada del sector Transportes fue destinada a la remoción de escombros y la recuperación de las vías afectadas por el sismo.
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