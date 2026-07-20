Ejecutivo oficializa estado de emergencia en cinco distritos de Junín afectados por el terremoto. (Foto: Andina)
Ejecutivo oficializa estado de emergencia en cinco distritos de Junín afectados por el terremoto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de la región Junín afectados por el sismo de magnitud 5.1 ocurrido el último fin de semana. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este lunes 20 de julio en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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