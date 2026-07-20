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Resumen

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El sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado en la región Junín dejó un saldo de seis personas fallecidas, 21 heridos y más de 300 damnificados, además de decenas de viviendas destruidas y daños en infraestructura pública e histórica, según el balance oficial brindado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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