El sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado en la región Junín dejó un saldo de seis personas fallecidas, 21 heridos y más de 300 damnificados, además de decenas de viviendas destruidas y daños en infraestructura pública e histórica, según el balance oficial brindado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Sismo en Junín

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:24 p.m., con epicentro ubicado a siete kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 24 kilómetros, siendo el anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, una de las localidades más golpeadas por el desastre.

Fuerte sismo se registró en la región Junín. Foto: captura / IGP

Desde las primeras horas posteriores al sismo, brigadas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Policía Nacional del Perú, el Ejército, el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Junín y equipos del Indeci fueron desplegados para rescatar a personas atrapadas entre los escombros, atender a los heridos y evaluar la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

Balance de víctimas y daños materiales

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, indicó que seis personas perdieron la vida a raíz de lo ocurrido. Asimismo, detalló que hay 48 viviendas destruidas y más de 250 casas afectadas, de forma preliminar.

"La ayuda del Estado está presente": premier Luis Arroyo asegura atención inmediata tras sismo en Junín.

"Hay 6 fallecidos, lamentable, ya le hemos dado las condolencias a las personas, a los familiares y también hemos estado visitando algunas zonas cercanas. Lo que nos pueden decir es que son 48 casas totalmente destruidas. Hay más de 250 casas afectadas, pero ese es un informe preliminar porque son 4 o 5 distritos que han sido afectados producto de este sismo“, declaró Luis Arroyo

Preliminarmente, el jefe del Indeci, Luis Vásquez, confirmó que el sismo dejó 21 personas heridas y más de 300 damnificados, quienes fueron trasladados a espacios comunes para recibir atención humanitaria mientras continúan las evaluaciones de daños.

Luis Vásquez, jefe de Indeci, confirmó que el sismo dejó cinco fallecidos, 21 personas heridas y más de 300 damnificados. (El Comercio)

“Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas”, señaló el funcionario.

Sismo en Junín deja 5 fallecidos.

Las primeras inspecciones realizadas por las autoridades reportan cerca de medio centenar de viviendas completamente destruidas y más de 250 inmuebles afectados en distintos distritos de la provincia de Chupaca. También se registraron daños en tres establecimientos de salud, instituciones educativas y cortes del servicio eléctrico en diversos sectores de la región.

El Ministerio de Salud informó que once de los heridos fueron derivados al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, tres al centro de salud de Chupaca y otros recibieron atención inmediata en la zona. Asimismo, instaló un Puesto Médico Avanzado, movilizó brigadas especializadas, profesionales en salud mental y trasladó un hospital de campaña para reforzar la respuesta sanitaria.

Pumpunya: viviendas colapsadas y familias durmiendo a la intemperie

La emergencia golpeó con especial fuerza al anexo de Pumpunya, donde decenas de familias perdieron completamente sus viviendas y pasaron la noche en plazas y losas deportivas debido al riesgo de nuevas réplicas.

Varios pobladores relataron que quedaron atrapados bajo los escombros tras el colapso de sus casas y fueron rescatados por vecinos y familiares antes de la llegada de los equipos especializados.

Rescatan a vecinos atrapados bajo escombros mientras continúa atención por sismo en Junín. (Foto: Andina)

“Todo me ha aplastado. Me ha enterrado. Había una parte donde pude respirar y pedir auxilio. Mis vecinos me ayudaron”, narró uno de los sobrevivientes.

Los damnificados también solicitaron mayor presencia policial para evitar saqueos en las viviendas destruidas, además de maquinaria pesada para retirar escombros y facilitar el ingreso a las zonas más afectadas.

Sismo en Junín deja cinco fallecidos y unas 300 familias damnificadas, según Indeci. (Foto: Andina)

“Hay personas que han querido saquear. Necesitamos a la Policía para que apoye a este pueblo”, manifestó otro vecino.

Las cámaras de seguridad también evidencian la fuerte sacudida y la reacción de la población, que vivió minutos de incertidumbre tras el movimiento telúrico.

El fuerte sismo de magnitud 5,1 que remeció la provincia de Chupaca

Además de la pérdida de viviendas, los habitantes indicaron que muchas familias dependen de la agricultura y la ganadería, por lo que también intentan recuperar animales y cosechas atrapados entre los restos de las construcciones.

¿Por qué un sismo de magnitud 5,1 generó un gran daño?

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que la magnitud del desastre responde a la intensidad del movimiento sísmico y, a su misma vez, a las condiciones de las viviendas y al tipo de suelo sobre el que fueron construidas.

“El nivel de sacudimiento del suelo ha sido bastante intenso, pero los daños observados corresponden, en gran medida, a viviendas precarias”, indicó.

Presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera. Foto: GEC.

El especialista señaló que muchas de las casas afectadas estaban edificadas con adobe, materiales rústicos y techos ligeros, condiciones que incrementan considerablemente la vulnerabilidad frente a un evento sísmico.

Asimismo, explicó que gran parte de la zona afectada se encuentra sobre antiguos deslizamientos, donde el terreno puede amplificar el movimiento de las ondas sísmicas.

Sismo de 5.1 en Chupaca provoca cortes de energía y deja un muerto y 10 heridos. (Foto: Andina)

“Cuando las construcciones son hechas con las normas y con ingeniería van a tener mejor resultado que aquellas construidas con materiales de la zona; lo que denominamos viviendas precarias, entre comillas, que son más fáciles de colapsar”, sostuvo.

El titular del IGP informó además que, tras el sismo principal, se registraron doce réplicas, las de mayor magnitud alcanzaron 3,7 y 3,4. Añadió que estos movimientos son normales después de un evento principal y deberían disminuir progresivamente con el paso de las horas.

Daños alcanzan patrimonio histórico de Junín

El movimiento telúrico también ocasionó daños en importantes monumentos históricos de la región.

Entre las estructuras afectadas figura la iglesia Santiago León de Chongos Bajo, construida en el siglo XVI, cuya torre presenta rajaduras, desprendimiento de material y una ligera inclinación.

“La torre está un poco cuarteada, tiene rajaduras y parece que se ha inclinado un poco”, relató el sacerdote Henry Díaz.

Sismo derrumba parte de la parroquia Santiago Apóstol en Junín. Foto: Captura de video/RPP

Entre los daños más significativos figura el colapso del techo por completo, dejando bloques de concreto esparcidos en el interior y grietas visibles en los muros del templo ubicado frente a la plaza principal, según relataron vecinos de la zona.

La emblemática Cani Cruz, escultura de piedra de más de 400 años de antigüedad, terminó partida en dos.

La cruz del Señor de Cani Cruz, escultura de piedra con más de 400 años de antigüedad, se encuentra partida en dos sobre el suelo.

Este patrimonio histórico, monumento religioso esculpido en 1610 y situado en Chongos Bajo, sufrió severos daños tras el movimiento telúrico. Además, la Capilla del Copón también sufrió daños estructurales.

Ante esta situación, el Ministerio de Cultura inició la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto sobre el patrimonio cultural y definir las acciones de recuperación.

Respuesta del Estado y despliegue de ayuda

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo permanente de la emergencia junto con las autoridades regionales y municipales.

Más de 250 efectivos de la Policía Nacional del Perú y alrededor de 50 bomberos especializados fueron movilizados para realizar labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de heridos y seguridad en las zonas afectadas.

Comunicado Ministerio del Interior ante el sismo detectado en Junín.

El Gobierno Regional de Junín distribuyó carpas, frazadas y ayuda humanitaria para las familias damnificadas, mientras que dos ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) permanecen atendiendo las emergencias.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas confirmó interrupciones del servicio eléctrico en los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la Red Vial Nacional y los servicios de telecomunicaciones no presentaron daños de consideración.

Balcázar anuncia viaje a Junín y Gobierno refuerza atención a damnificados

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que viajará a Junín en las próximas horas para supervisar la atención de la emergencia provocada por el sismo de magnitud 5,1, luego de recibir un informe detallado de las autoridades desplegadas en la zona. El mandatario señaló que el Ejecutivo viene coordinando con el Gobierno Regional de Junín el envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas y aseguró que la respuesta se activó desde las primeras horas posteriores al desastre.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, declaró.

Como parte de las acciones de respuesta, el jefe de Estado informó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, se trasladaron a la región para coordinar la distribución de frazadas, carpas, alimentos y otros bienes de primera necesidad destinados a la población damnificada, principalmente en el distrito de Chongos Bajo, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico.

Presidente José María Balcázar asegura respuesta inmediata del Gobierno tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Gobierno del Perú)

“Por eso nuestra reacción y el envío de ayuda han sido inmediatos. Estamos en coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria llegue de manera ordenada a nuestros hermanos que han sufrido este desastre”, sostuvo.

Asimismo, Balcázar explicó que su visita permitirá conocer de primera mano las necesidades de la población y definir medidas adicionales para acelerar la recuperación de las zonas afectadas. “Lo importante es conocer qué tipo de ayuda necesitan nuestros hermanos damnificados. Quiero recibir el informe de manera directa para poder tomar más acciones”, manifestó.

El mandatario también adelantó que el Ejecutivo publicará en los próximos días un decreto de urgencia para focalizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a los daños que podría ocasionar un eventual Fenómeno de El Niño de magnitud fuerte, como parte de las acciones preventivas que impulsa el Gobierno.

"El problema está en la vulnerabilidad de nuestras ciudades"

El decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y exjefe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), Miguel Estrada Mendoza, sostuvo que la magnitud del desastre registrado en Junín recae en la intensidad del sismo, pero sobre todo por la vulnerabilidad acumulada de las edificaciones e infraestructura. El especialista explicó que un desastre ocurre cuando una amenaza natural, como un sismo, coincide con viviendas, hospitales, colegios y servicios básicos que no fueron diseñados para resistir este tipo de eventos.

“Es inaceptable que un sismo de tan pequeña magnitud pueda haber generado seis muertes”, afirmó, al advertir que el colapso de las construcciones evidencia que el país aún no está preparado para enfrentar este tipo de amenazas.

Según Estrada, la prioridad debe ser identificar las zonas de mayor riesgo y ejecutar programas de evaluación y reforzamiento estructural, especialmente en viviendas construidas de manera informal. Precisó que reforzar una vivienda no significa volverla antisísmica, sino evitar su colapso para proteger la vida de sus ocupantes.

El ministro de Vivienda, Miguel Estrada, conversó con El Comercio sobre la escasez de resultados en su cartera, que recientemente llevó a la renuncia a dos viceministros.

Asimismo, remarcó que esta tarea requiere el trabajo conjunto de los gobiernos locales, el Ministerio de Vivienda y la ciudadanía, debido a la gran cantidad de edificaciones vulnerables existentes en el país.

El especialista también coincidió con la explicación del Instituto Geofísico del Perú (IGP) respecto a la influencia del suelo en los daños ocasionados por un sismo. Explicó que los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas, incrementando las fuerzas que soportan las edificaciones, mientras que los suelos rocosos o compactos reducen ese efecto.

Por ello, destacó la importancia de utilizar los mapas de microzonificación sísmica para identificar las zonas más expuestas y priorizar las intervenciones de mitigación. Además, subrayó que la reducción del riesgo no depende únicamente de obras de ingeniería, sino también de fortalecer la preparación de la población mediante simulacros, educación y planes de evacuación.

“Cuando aquellas personas sientan un sismo y están dentro de su vivienda, no lo tienen que pensar ni un solo segundo. Inmediatamente deberán evacuar lo más pronto posible”, enfatizó.

Recomendaciones de prevención ante sismos

Para Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), este evento vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en un país altamente sísmico como el Perú.

El especialista exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a evaluar las condiciones estructurales de las viviendas, especialmente aquellas construidas con materiales precarios o ubicadas sobre suelos vulnerables, además de promover edificaciones que cumplan con las normas técnicas de construcción.

En esa misma línea, el Indeci recomienda que las familias identifiquen previamente zonas seguras dentro de sus viviendas, cuenten con una mochila de emergencia, participen en simulacros y conozcan las rutas de evacuación.

Es de suma importancia recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

¿Qué debe llevar tu mochila de emergencia en caso de temblor o terremoto? | Foto: Andina

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También un botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

Durante un sismo, Indeci aconseja mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, evitar el uso de ascensores y, una vez concluido el movimiento, verificar posibles fugas de gas, auxiliar a los heridos y mantenerse alerta ante eventuales réplicas.