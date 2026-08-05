El sismo de magnitud 5.1 que sacudió Junín a mediados de julio dejó cinco fallecidos, 71 heridos y más de 2760 damnificados, según Indeci | Foto: Andina
El sismo de magnitud 5.1 que sacudió Junín a mediados de julio dejó cinco fallecidos, 71 heridos y más de 2760 damnificados, según Indeci | Foto: Andina
Por Redacción EC

Con el objetivo de brindar apoyo a las familias afectadas por el sismo que golpeó la región Junín, la organización Perú Pendiente sigue con la campaña “Juntos por Junín”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para recolectar artículos de primera necesidad y contribuir con la atención de las necesidades más urgentes de la población damnificada.