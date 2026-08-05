Con el objetivo de brindar apoyo a las familias afectadas por el sismo que golpeó la región Junín, la organización Perú Pendiente sigue con la campaña “Juntos por Junín”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para recolectar artículos de primera necesidad y contribuir con la atención de las necesidades más urgentes de la población damnificada.

Como parte de esta campaña, Primax se sumó a la iniciativa habilitando tres de sus estaciones de servicio en Lima como centros de acopio, donde los ciudadanos podrán entregar donaciones destinadas a las familias afectadas por la emergencia.

Las personas interesadas en colaborar podrán acercarse desde este lunes 3 de agosto a las estaciones de servicio ES Universidad (Av. La Universidad 1275, La Molina), ES Hipódromo (Av. Javier Prado Este 4350, Santiago de Surco) y ES La Marina (Av. de la Marina 2155, San Miguel), habilitadas como puntos de acopio.

En estos espacios se recibirán agua embotellada; alimentos no perecibles, como arroz, azúcar, fideos, avena, leche evaporada, aceite, conservas y menestras; además de artículos de higiene personal, entre ellos jabón, shampoo, pasta dental, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales, alcohol y toallas húmedas.

La campaña busca facilitar la participación de la ciudadanía y sumar esfuerzos para brindar ayuda oportuna a las familias de Junín que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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