Con el objetivo de brindar apoyo a las familias afectadas por el sismo que golpeó la región Junín, la organización Perú Pendiente sigue con la campaña “Juntos por Junín”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para recolectar artículos de primera necesidad y contribuir con la atención de las necesidades más urgentes de la población damnificada.
Como parte de esta campaña, Primax se sumó a la iniciativa habilitando tres de sus estaciones de servicio en Lima como centros de acopio, donde los ciudadanos podrán entregar donaciones destinadas a las familias afectadas por la emergencia.
Las personas interesadas en colaborar podrán acercarse desde este lunes 3 de agosto a las estaciones de servicio ES Universidad (Av. La Universidad 1275, La Molina), ES Hipódromo (Av. Javier Prado Este 4350, Santiago de Surco) y ES La Marina (Av. de la Marina 2155, San Miguel), habilitadas como puntos de acopio.
En estos espacios se recibirán agua embotellada; alimentos no perecibles, como arroz, azúcar, fideos, avena, leche evaporada, aceite, conservas y menestras; además de artículos de higiene personal, entre ellos jabón, shampoo, pasta dental, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales, alcohol y toallas húmedas.
La campaña busca facilitar la participación de la ciudadanía y sumar esfuerzos para brindar ayuda oportuna a las familias de Junín que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más