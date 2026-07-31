La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, llegó a la región Junín para supervisar las acciones que se vienen realizando con los damnificados del distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, lugar afectado por un sismo de 5.1 magnitud que dejó personas fallecidas, damnificadas y viviendas afectadas.

La mandataria arribó a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas; y el ministro de Agricultura, Marco Vinelli.

Para acelerar la recolección de fichas de datos y agilizar la llegada de asistencia humanitaria a las familias perjudicadas, diversos colectivos profesionales se sumaron al levantamiento catastral junto al personal técnico de las municipalidades locales. Foto: Andina/composición EC

Cabe señalar que, según las últimas cifras de Indeci, el temblor del 18 de julio dejó cinco fallecidos, entre ellos una víctima en el distrito de Huacrapuquio, además de 32 heridos y 150 damnificados. La evaluación técnica también registró 52 viviendas destruidas, 27 inhabitables y 37 afectadas.

Este es el primer viaje de la mandataria al interior del Perú tras la toma de mando el pasado 28 de julio.

Último sismo en Junín

Según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), este viernes, 31 de julio, un temblor de magnitud 3.5 remeció la región. Ocurrió a las 4:53 a. m. a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca, a una profundidad de 12 kilómetros.