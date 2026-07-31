La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, llegó a la región Junín para supervisar las acciones que se vienen realizando con los damnificados del distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, lugar afectado por un sismo de 5.1 magnitud que dejó personas fallecidas, damnificadas y viviendas afectadas.
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