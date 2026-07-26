Emiten alerta naranja por incremento de temperaturas y radiación ultravioleta en siete regiones de la selva. (Foto: Andina)
Emiten alerta naranja por incremento de temperaturas y radiación ultravioleta en siete regiones de la selva. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna y la radiación ultravioleta (UV) continuarán elevadas en la selva peruana hasta el lunes 27 de julio, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 292, de nivel de alerta naranja.

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