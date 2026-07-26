El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna y la radiación ultravioleta (UV) continuarán elevadas en la selva peruana hasta el lunes 27 de julio, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 292, de nivel de alerta naranja.

La entidad señaló que se esperan temperaturas máximas de entre 30 °C y 36 °C en la selva norte, entre 22 °C y 36 °C en la selva central y alrededor de 35 °C en la selva sur. Asimismo, previó escasa cobertura nubosa durante el día, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta.

Indeci recomienda reforzar medidas de protección ante calor intenso y elevada radiación UV en la selva. (Foto: Andina)

El Senamhi también indicó que se registrarán ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

El aviso comprende a los departamentos de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali.

Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población utilizar bloqueador y protector solar cuando esté expuesta a la radiación, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Temperaturas de hasta 36 °C y ráfagas de viento afectarán a la selva peruana hasta el lunes. (Foto: Andina)

Además, aconsejó beber abundante líquido, evitar el consumo de alimentos y bebidas que no cuenten con refrigeración y no exponerse directamente a los rayos solares. También instó a verificar que pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para prevenir intoxicaciones.

Como medidas adicionales, el Indeci sugirió mantener una adecuada ventilación en viviendas y centros de trabajo, vestir ropa de colores claros, evitar realizar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas y contar con sobres de suero oral en el hogar.