El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna y la radiación ultravioleta (UV) continuarán elevadas en la selva peruana hasta el lunes 27 de julio, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 292, de nivel de alerta naranja.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna y la radiación ultravioleta (UV) continuarán elevadas en la selva peruana hasta el lunes 27 de julio, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 292, de nivel de alerta naranja.
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La entidad señaló que se esperan temperaturas máximas de entre 30 °C y 36 °C en la selva norte, entre 22 °C y 36 °C en la selva central y alrededor de 35 °C en la selva sur. Asimismo, previó escasa cobertura nubosa durante el día, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta.
El Senamhi también indicó que se registrarán ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.
El aviso comprende a los departamentos de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali.
Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población utilizar bloqueador y protector solar cuando esté expuesta a la radiación, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.
Además, aconsejó beber abundante líquido, evitar el consumo de alimentos y bebidas que no cuenten con refrigeración y no exponerse directamente a los rayos solares. También instó a verificar que pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para prevenir intoxicaciones.
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Como medidas adicionales, el Indeci sugirió mantener una adecuada ventilación en viviendas y centros de trabajo, vestir ropa de colores claros, evitar realizar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas y contar con sobres de suero oral en el hogar.
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