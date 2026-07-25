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Resumen

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El albergue 4 Patitas, creado por Kiara Vásquez, mantiene hoy a 48 canes con distintas historias. (Foto: Lenin Tadeo)
El albergue 4 Patitas, creado por Kiara Vásquez, mantiene hoy a 48 canes con distintas historias. (Foto: Lenin Tadeo)
/ Lenintr
Por Miguel Rocca

En Monsefú, a menos de 30 minutos de Chiclayo; el calor, los terrales, los fundos y hasta un cementerio al lado, jamás nos harían pensar que decenas de ladridos de perritos se iban a imponer en ese paisaje poco atractivo. El albergue 4 Patitas, creado por Kiara Vásquez, mantiene hoy a 48 canes con distintas historias: abandonos, atropellos, situación de calle. Todos los perros que han sido rescatados por Kiara y su familia proceden de Monsefú y sus alrededores.

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