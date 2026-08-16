La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. La iniciativa beneficiará directamente a cerca de 2000 habitantes de comunidades indígenas de la nación awajún, entre ellas Tuntus, Yanat, Kucha, Wayampiak, Sijiak y Alto Shamatak.

El proyecto de ley fue presentada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ante la Cámara de Diputados mediante la Proposición n.º 020-2026-2031-CD, para su respectivo debate y aprobación. Esta iniciativa es impulsado a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT).

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. (Foto: gob.pe)

La creación de Tuyankuwas responde a una demanda histórica de líderes indígenas y autoridades locales, quienes buscan una mayor presencia institucional en esta zona de frontera. El territorio se caracteriza por su difícil acceso y por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades asentadas en el área.

La instauración de un nuevo nivel de gobierno permitirá mejorar el acceso a servicios públicos básicos. También facilitará la ejecución de proyectos de inversión para el desarrollo territorial y fortalecerá la presencia del Estado en la zona.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. (Foto: gob.pe)

El nuevo distrito de Tuyankuwas tendrá como capital al centro poblado de Wayampiak. Su territorio compartirá límite internacional con Ecuador y, a nivel interno, con la provincia de Condorcanqui y el distrito de Imaza.

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La propuesta también reafirma su compromiso en las acciones orientadas al cierre de brechas en las zonas fronterizas del país. Con la creación de Tuyankuwas, el Ejecutivo plantea fortalecer la atención de las necesidades de las comunidades indígenas y promover mejores condiciones para el desarrollo de la población.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. (Foto: gob.pe)

La iniciativa representa un nuevo paso en el proceso de organización territorial de Amazonas y en la búsqueda de una presencia estatal más efectiva en zonas de frontera. El proyecto deberá continuar su trámite ante la Cámara de Diputados, donde será debatido para determinar su eventual aprobación y creación del distrito de Tuyankuwas.