La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. (Foto: gob.pe)
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. (Foto: gob.pe)
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley para la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. La iniciativa beneficiará directamente a cerca de 2000 habitantes de comunidades indígenas de la nación awajún, entre ellas Tuntus, Yanat, Kucha, Wayampiak, Sijiak y Alto Shamatak.

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