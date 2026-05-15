Por Kenyi Peña Andrade

Un reciente estudio científico de acceso público está generando gran atención internacional, tras la participación de investigadores —incluidos profesionales latinoamericanos— que realizaron un hallazgo en un bosque denso cercano a la región amazónica. El descubrimiento ha causado impacto al tratarse de una especie que habría habitado la Tierra hace aproximadamente 280 millones de años, lo que aporta nuevas pistas para comprender la enigmática evolución de los tetrápodos. Con el paso del tiempo, nuevas evidencias aportadas por especialistas de distintas áreas continúan sorprendiendo a la comunidad científica. En esta ocasión, un denso bosque cercano a la Amazonía se ha convertido en el escenario de un hallazgo relevante. Un equipo de paleontólogos, encabezado por Jason Pardo, habría encontrado allí la mandíbula fosilizada de un antiguo animal, un descubrimiento que podría aportar información valiosa para comprender mejor especies del pasado remoto.