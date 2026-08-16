Cuatro hombres protagonizaron una pelea en plena vía pública en el distrito de Surquillo. La inicial discusión terminó en una trifulca que derivó en daños a un camión repartidor y la intervención de la Policía Nacional (PNP).

El hecho ocurrió en la calle María Elena Moyano, ubicada en la urbanización Capebco. En el video se muestra inicialmente a dos hombres con el torso descubierto intercambiando golpes y patadas en medio de la calle.

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La situación se agravó cuando uno de los involucrados cayó al suelo. En ese instante apareció un tercer hombre vestido con polo negro que la emprendió contra el otro sujeto que permaneció de pie, ante la mirada de vecinos y transeúntes.

Durante la pelea algunos de los involucrados utilizaron extintores, que también fueron empleados para causar destrozos en varios vehículos, incluyendo el camión repartidor.

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Según informó ‘América Noticias’, agentes de la PNP acudieron a la urbanización Capebco para realizar las primeras diligencias por los daños causados a los vehículos.

Además, en la comisaría del sector se registró formalmente una ocurrencia policial por los daños materiales ocasionados al camión repartidor. Las PNP busca identificar a los cuatro participantes de la gresca.

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De acuerdo con una residente de la zona, el problema se habría originado por el bloqueo del acceso a un camión que transportaba mercadería a un local cercano.

“En esta situación es cuando más debemos estar más unidos, pero justo pasó todo el tema de la pelea y se puede ver cómo alguna pequeñez o un pequeño conflicto se puede volver grande”, dijo un vecino de la zona a ‘América Noticias’.