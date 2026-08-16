Pelea entre cuatro hombres se registró en Surquillo. (Foto: Captura América Noticias)
Pelea entre cuatro hombres se registró en Surquillo. (Foto: Captura América Noticias)
Por Redacción EC

Cuatro hombres protagonizaron una pelea en plena vía pública en el distrito de Surquillo. La inicial discusión terminó en una trifulca que derivó en daños a un camión repartidor y la intervención de la Policía Nacional (PNP).

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